Maçta VAR Kablosunu Çıkarıp Telefonu Şarja Taktılar

Suudi Arabistan'da Al-Nassr ile Al-Fateh takımları arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Stadyum çalışanı VAR sisteminin bağlı olduğu fişi çekti ve kendi akıllı telefonunu şarja taktı.

Maçın hakemi VAR sisteminin devre dışı kaldığı için maçı durdurdu. Maçı izleyen seyirciler maçın durdurulmasına çok şaşırdı. VAR sisteminin takılı olduğu fişin çıkarılması sosyal medyada alay konusu oldu.

Stadyum görevlileri fişe takılı olan akıllı telefonu çıkardı ve yeniden VAR sisteminin kablosunu taktı. Maça kalındığı yerden devam edildi.

⚽️✋ En el partido entre Al-Nassr y Al-Fateh de la Liga Profesional Saudí, el VAR dejo de funcionar repentinamente. 🤔



Lo que descubrieron después fue que un trabajador del estadio lo desconectó para poder cargar su celular. 📱



¡Prioridades! 😅 pic.twitter.com/YYnc5pSSJf — KAREN MANZANO (@KarenManzano) October 8, 2019

Suudi Tahkim Komitesi Başkanı Fernando Trisaco, maç sonrasında yaptığı açıklamada VAR sistemi kullanımının hala bir sorun olduğunu söyledi ve " Yazılım olarak, VAR'ın hala birçok sakıncası var" dedi.

VAR Sistemi Nedir?