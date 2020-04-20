Madagaskar Koronavirüse Karşı Bitkisel İlaç Geliştirdiğini İddia Etti

Sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve Madagaskar'da yetişen bir çok şifalı otun karışımıyla, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü'nde üretilen koronavirüsü ilacı “Covid Organics” ismiyle piyasaya çıkarılacak. Madagaskar bitkisel koronavirüs ilacı artemisia ile oldukça iddialı olduğunu da belirtti.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ulusal televizyon kanalı TVM'de yaptığı açıklamada, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen koronavirüsü ilacı için gerçekleştirilen uygulamaların olumlu sonuçlar verdiğini ve virüse karşı önleyici ve tedavi edici etkisi olan Covid Organics isimli ilacın kullanım için hazır olduğunu ifade etti.

İlacın pelin otu olarak da bilinen artemisia bitkisi ve başka pek çok şifalı bitkinin karışımından elde edildiği ve tamamen bitkisel olduğu belirtildi. Gün içinde ilacın tanıtılacağı ve seri üretime başlanayacağı ifade edildi.

Madagaskar bitkisel koronavirüs ilacı artemisia ile oldukça iddialı

Koronavirüsüyle mücadele kapsamında Madagaskar'da alınan tedbirlerle ilgili de bilgiler veren Rajoelina, tedbirlerin gevşetildiğini, saat 21:00-24:00 arasında sokağa çıkma yasağının devam ettiğini belirtti. Sokağa çıkma yasağının yanı sıra, Madagaskar'da 50 fazla kişinin bulunduğu alanlarda maske kullanma zorunluluğu da devam ediyor. Koronavirüsüyle mücadele kapsamında uygulanan yasaklara uymayan kişiler, zorunlu kamu hizmetiyle cezalandırılıyor.

Madagaskar'da koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybeden kimse yok, vaka sayısı ise 83. Virüse yakalanan 39 kişi ise tedaviler sonucunda sağlıklarına kavuştu. Geliştirdikleri "Covid Organics" isimli ilaç sayesinde Madagaskar, koronavirüsüyle mücadeleyi, hayatını kaybeden kişiler olmadan kazanacak gibi görünüyor.