MadBox'ın İlk Kontrol Kolu Tasarımı Enteresan Görünüyor

Bu ay içerisinde varlığından haberdar olduğumuz MadBox, Slighly Mad Studios çatısı altında geliştiriliyor. Kısa bir süre önce de konsol için düşünülen tasarımlar yayınlanmıştı. Bir hayli sıra dışı olan ve aralarında ev dekorasyonunda kullanmak için ideal olabilecek tasarımların göze çarptığı bu paylaşımlarından sonra, Üst Yönetici Ian Bell bugün yepyeni paylaşımlar ile karşımza çıktı. MadBox konsolunun kontrol kolu için düşünülen ilk tasarım da görüldü.

Need for Speed: Shift, Shift 2: Unleashed ve Project CARS serisi ile tanıdığımız Slightly Mad Studios, bildiğiniz gibi kendi üretimleri olacak bir ev konsolu üzerinde çalışmaya başlamıştı. MadBox adını verdikleri konsolun varlığından ise bu ayın başlarında haberdar olmuştuk. Halihazırda AMD ve NVIDIA ile görüşmelerin devam etmesi dolayısı ile şimdilik ne grafik işlemcisinin ne de donanım özelliklerinin belli olmadığı konsol için Slightly Mad Studios iddialı olmayı sürdürüyor. Doğrudan yeni nesil PlayStation ve Xbox konsollarına rakip olmanın ve Sony, Microsoft ve Nintendo arasında devam eden rekabete yeni bir boyut kazandırmanın hedeflendiği MadBox, eğer bir aksilik olmaz ise üç yıl içerisinde piyasada olacak.

Geride bıraktığımız haftalarda Üst Yönetici Ian Bell, Twitter hesabı üzerinden yeni nesil ev konsolu için düşünülen tasarımlar yayınlanmıştı. Her ne kadar bunlar konsolun nihai şeklini temsil ediyor olmasalar da yine de epey sanatsal göründüklerini kabul etmek gerek. Bugün ise yine Üst Yönetici Ian Bell tarafından MadBox konsolu kontrol kolu için hazırlanan tasarımlardan bir tanesini paylaştı.

First look at the Mad Box controller concept. Enjoy! pic.twitter.com/7vlEgcTckC