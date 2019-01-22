MadBox'ın İlk Kontrol Kolu Tasarımı Enteresan Görünüyor

Bu ay içerisinde varlığından haberdar olduğumuz MadBox, Slighly Mad Studios çatısı altında geliştiriliyor. Kısa bir süre önce de konsol için düşünülen tasarımlar yayınlanmıştı. Bir hayli sıra dışı olan ve aralarında ev dekorasyonunda kullanmak için ideal olabilecek tasarımların göze çarptığı bu paylaşımlarından sonra, Üst Yönetici Ian Bell bugün yepyeni paylaşımlar ile karşımza çıktı. MadBox konsolunun kontrol kolu için düşünülen ilk tasarım da görüldü.

Need for Speed: Shift, Shift 2: Unleashed ve Project CARS serisi ile tanıdığımız Slightly Mad Studios, bildiğiniz gibi kendi üretimleri olacak bir ev konsolu üzerinde çalışmaya başlamıştı. MadBox adını verdikleri konsolun varlığından ise bu ayın başlarında haberdar olmuştuk. Halihazırda AMD ve NVIDIA ile görüşmelerin devam etmesi dolayısı ile şimdilik ne grafik işlemcisinin ne de donanım özelliklerinin belli olmadığı konsol için Slightly Mad Studios iddialı olmayı sürdürüyor. Doğrudan yeni nesil PlayStation ve Xbox konsollarına rakip olmanın ve Sony, Microsoft ve Nintendo arasında devam eden rekabete yeni bir boyut kazandırmanın hedeflendiği MadBox, eğer bir aksilik olmaz ise üç yıl içerisinde piyasada olacak.

Geride bıraktığımız haftalarda Üst Yönetici Ian Bell, Twitter hesabı üzerinden yeni nesil ev konsolu için düşünülen tasarımlar yayınlanmıştı. Her ne kadar bunlar konsolun nihai şeklini temsil ediyor olmasalar da yine de epey sanatsal göründüklerini kabul etmek gerek. Bugün ise yine Üst Yönetici Ian Bell tarafından MadBox konsolu kontrol kolu için hazırlanan tasarımlardan bir tanesini paylaştı.

First look at the Mad Box controller concept. Enjoy! pic.twitter.com/7vlEgcTckC — Ian Bell SMS Group (@bell_sms) 21 Ocak 2019

Sneaky additional image... pic.twitter.com/PjS9NHE5LT — Ian Bell SMS Group (@bell_sms) 21 Ocak 2019

Twitter üzerinden yapılan görsel paylaşımlarından bir tanesinde, MadBox için düşünülmüş olan bir tasarım daha göze çarpıyor.

Kontrol kolu için düşünülen bu tasarımda ise Xbox One kolundan fazlaca esinlenildiği açıkça belli oluyor. Analog çubuklar, D-Pad konumlandırması, sağ analog çubuğun üst tarafındaki tuşlar ve tetikleyiciler, fazlaca Xbox One kolunu anımsatıyor. Bunun dışında, tasarımın üst kısmındaki göstergeler ise kolun bilim-kurgu filmlerinden fırlamış olduğu izlenimini yaratıyor. Bu tasarımın da tabii ki nihai olmadığını unutmamak da fayda var ama Slightly Mad Studios çatısı altında çalışan geliştiricilerin hayallerinin bir hayli uç noktalarda oldukları da bariz bir şekilde ortada diyebiliriz. İster istemez nihai tasarım nasıl olacak diye merak etmiyoruz değil.