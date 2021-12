Made in Turkey İfadesi Kullanılmayacak: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerde ve ayrıca devlet yazışmalarında da tercih edilen Made in Turkey ibaresinin değiştirilmesine karar verildi.

Türkiye tarafından üretilen ve yurtdışı pazarlarına gönderilen ürünlere ilişkin yeni bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre artık "Made in Turkey" ifadesi kullanılmayacak.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Genelge'ye göre Türkiye'nin ihraç ürünlerinde artık "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılacak.

Sadece ihraç edilen ürünlerde değil aynı zamanda devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan her türlü faaliyet ve yazışmada da aynı ifadenin kullanılması yasaklandı. Yazışmalardaki "Turkey", "Turkei", "Turquie" gibi ifadeler yerini "Türkiye" açıklamasına bırakacak.

Yeni kararla ilgili bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda, ihraç ürünlerimizde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlanarak ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz 'Türkiye' ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin 'Türkiye' markası altında temsili hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' vb. ibareler yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir."