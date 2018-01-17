Madencilik Ekran Kartı Fiyatlarını Yine Uçurdu

2017 bitmeden önce sanal para madenciliği nedeniyle ekran kartı fiyatlarında ciddi bir yükselme gerçekleştiğine tanık olmuştuk. Madencilik için kurulan yeni sistemler nedeniyle stoklar azalmış, doğal olarak fiyatlar da yükselmişti.

Bu şoku atlattıktan sonra yeni bir fiyat yükselişi yaşanması sistem toplayacakları adeta yıktı. Bu sefer durum o kadar ciddi ki, çoğu yurt dışı online e-ticaret sitesinde ve mağazada üst segment ekran kartı stokları tükenmiş durumda. Stoklarda tek tük kalan üst segment ekran kartları da normal fiyatlarının çok üzerinde fiyatlara sahipler. Örnek vermek gerekirse; 3-4 ay önce 700 € civarında olan 1080 Ti ekran kartları şu an 900-950 € fiyata sahipler. Ülkemizde de üst segment ekran kartlarını bulmak oldukça güç, bulunan modeller de el yakıyor. İşin kötü yanı ülkemizdeki vergiler ve döviz kuru nedeniyle bu yükseliş daha da can yakıcı şekilde hissediliyor.

Bir önceki fiyat yükselişinden sonra bazı AMD ekran kartlarının fiyatlarının, 2017'nin ilk yarısına göre %100'den fazla arttığını görmüştük. Yani madenciliğin donanım piyasasına darbesi göz ardı edilemeyecek kadar büyük.

Madencilik sistemlerinin etkisi sadece üst segment ekran kartlarıyla da sınırlı değil. Çoğu GTX 1080, 1070 ve 1060 modelinin de stokları yurt dışında tükenmiş durumda. Fiyat/performans alanında iddialı olan1050 Ti ekran kartının bile fiyatının uçtuğunu görüyoruz.

AMD RX Vega 56 ve 64 modellerinde ise durum daha da kötü. Bu ekran kartları zaten piyasaya sınırlı sayıda sürülmüşlerdi. Vega 64 ekran kartını şu an bulmak neredeyse imkansız, elde kalan 1-2 adet kartın fiyatı da 1500 $'ın üzerinde, yani bu paraya eskiden 4 adet üst düzey ekran kartı alınabilirdi.

AMD'nin orta segment ekran kartı olan ve GTX 1060'ın 6 GB modelinin rakibi olan RX 580 8 GB ekran kartı piyasaya 240 $ civarında fiyatla çıkmıştı. Şu an bu ekran kartını 500 $'dan aşağı fiyatla bulmak mümkün değil. Hatta 4 GB modeli bile 500 $ fiyata sahip. İşin ilginç yanı, bir alt model olan RX 570'in 8 GB versiyonunun RX 580'nin 8 GB versiyonuyla aynı fiyatta olması.

Ekran kartı fiyatlarının yükselmesi 2. el piyasasını da etkiliyor. Kullanılmış ekran kartlarının fiyatları da yükselmiş durumda, geçtiğimiz seneki fiyatlarla karşılaştırıldığında 2. el kartların fiyatları, sıfır ekran kartlarının fiyatlarını geçmiş durumda.

Bizim tavsiyemiz stoklar tazelenene kadar beklemeniz ve fiyatları karşılaştırarak alışveriş yapmanız. Madencilik sistemlerinin yarattığı olumsuz durumun etkilerinin çok uzun sürmemesini umut ediyoruz.