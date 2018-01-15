Madencilik Yaparak Bitcoin Yerine Bitki Yetiştiriyor

Son zamanların en popüler teknolojilerinden olan kripto para madenciliği, Kanadalı Bruce Hardy isimli girişimci tarafından çok farklı bir noktaya çekildi. Bruce Hardy isimli girişimci madencilik ile ürettiği enerjiyi binadaki bitki ve akvaryumlara aktararak balık ve bitki üretimi gerçekleştiriyor.

Toplamda 1850 m2 alanda büyük bir üretim gerçekleştiren Kanadalı adam, bir binanın içerisinde madencilik yaparak bitki ve balık yetiştiriyor. İlk katta yaklaşık 800 adet alabalık ve topraksız bitki üretimi yapan Hardy, aquoponik sistemiyle yoğun nitrat içeren atık suları, bitkilerini gübrelemek için kullanıyor. Ortalama iki yıldır madencilik ile uğraştığını dile getiren girişimci, kullandığı soğutma sisteminden çıkan ısı enerjisinin tarımsal üretimde kullanılabileceğini fark ettiğini dile getirdi.

Kısa bir süre içerisinde Çin ve Avustralyalı yatırımcıların ilgisini çeken Hardy, bulunduğu bölgesindeki yönetimden de destek alıyor. Madenciliğe olan desteğini ifade eden Köy Meclis Başkanı Dwayne Clark konu hakkında, “Şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla topluluğun yararına bir proje olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Kanada'nın soğuk bir bölge olması, alanda ucuz ve bol hidroenerji bulunması madencilerin işini bir hayli kolaştırıyor. Bu bölgeye olan ilgi son zamanlarda artarken girişimci Hardy ise şu açıklamalarda bulundu: "Hidroenerji buradaki en büyük varlığımız. Enerjimizi burada kullanarak katma değer yaratabilirsek harika işler başarabiliriz."