Madonna, Türkiye Depremiyle İlgili Paylaşımda Bulundu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Depreme ilişkin ünlü isim Madonna'dan da bağış paylaşımı geldi.

Birçok ünlü isim son haftalarda yaptığı paylaşımlarla Türkiye ve Suriye'yi derinden etkileyen depremle ilgili baş sağlığı dilerken bu isimlerin arasına bir yenisi daha eklendi. Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Instagram hesabı üzerinden Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen depremzedelere bağış için Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP'a bağış çağrısında bulundu. Madonna, AHBAP'tan bahsederken "Bağış yapabileceğiniz en iyi yer" diye ekledi.

Madonna Bağış İçin AHBAP'ı Öneriyor

Dünyaca ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes Sevgililer Günü’nde aşktan söz ediyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Suriye ile Türkiye’ye gönderelim. 33 bin 181 kişi öldü. Birçok kişi evini, işini ve sevdiklerini kaybetti. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü!" ifadelerini kullanırken, "Bağış yapabileceğiniz en iyi yer ahbap.org" diye de ekledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin üzerinden 10 gün geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.