Madrid Games Week'te de The Last of Us: Part II Gösterimi Yapılacak

Oyuncular tarafından büyük bir sabırsızlıkla beklenen The Last of Us: Part II oyununun ayak sesleri artık yavaş yavaş daha kuvvetli duyulmaya başladı. Daha önceden sizlerle de paylaştığımız üzere önümüzdeki hafta içerisinde Los Angeles şehrinde oyun için bir basın etkinliği düzenlenecek ve oyun ile ilgili yepyeni detaylar uzun bir zamandan sonra paylaşılacak. Ancak oyunla ilgili yakın zamanda yapılacak gösterim bu etkinlikle sınırlı kalmayacak.

Önümüzdeki ay Madrid Games Week etkinliği düzenlenecek. 3 - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan bu etkinliğe katılanların arasında Sony ve Naughty Dog da yer alacak. İspanyol PlayStation Blog sayfasına yansıyan bilgiye bakılırsa, ikili burada The Last of Us: Part II ile ilgili halka açık bir gösterim yapacaklarmış. Gösterimin içeriğine dair herhangi bir detay verilemiyor ama yeni bir oynanışın yanı sıra yeni bir fragman ile karşılaşabiliriz diye düşünüyoruz.

Sayfada yer alan bir diğer bilgiye The Last of Us: Part II oyununun bu etkinlikte oynanabilir olarak bulunmayacağı yönünde ama katılımcılar PlayStation 4 platformunda yeniden yapım MediEvil, Dreams, Concrete Genie, Nioh 2 ve Predator: Hunting Grounds, PlayStation VR platformunda da Marvel's Iron Man VR, Blood and Truth, No Man's Sky ve daha birçok oyunu deneme fırsatı bulacaklarmış.

Son olarak, Madrid Games Week kapsamında özel bir sunumun yapılacağı bir diğer oyun da Death Stranding olacak. Sinema salonunda yapılacak olan sunumda özel bir içeriğin katılımcılara gösterileceği söyleniyor.