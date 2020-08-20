Mafia: Definitive Edition Classic Zorluk Derecesi, Bir Hayli Zorlayacak

Mafia: Definitive Edition Classic zorluk derecesi hakkında daha fazla detay verildi. Hangar 13, bu zorluk derecesi ile serinin eski tarz hayranlarını epey memnun edecekmiş gibi görünüyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Illusion Softworks tarafından geliştirilen ve 2002 yılında satışa sunulmuş olan orijinal Mafia, gerek oynanışı gerekse de hikayesi ile hafızalarımızda derin izler bırakmıştı. Eğer bu oyunu oynama fırsatı bulamamışsanız, önümüzdeki ay satışa sunulacak olan Mafia: Definitive Edition ile ikinci bir şansınız olacak. Görselliğin yeni bir grafik motoru ile evrim geçirdiği, hikayenin bütünüyle korunduğunu ama eklemeler ile genişletildiği ve oynanışın modernleştirilmesi ve müzikleri yeniden kaydedilmesi dahil çok daha fazlasının yapıldığı yenilenmiş versiyon, bir de Classic zorluk seviyesi sunacak.

Mafia: Definitive Edition Classic Zorluk Derecesi Detayları

Bu zorluk seviyesinde, orijinali kadar zorlayıcı hale gelmeyecek olsa da, eski tarz hissiyatını ağırlıklı olarak yaşatacak. 2K Games ve Hangar 13 tarafından verilen detaylara bakılırsa, diğer zorluk derecelerinde bulunan araba veya motosiklet için sürüş yardımı çok az ve bazı durumlarda tamamıyla kapalı olacak. GPS navigasyonu mini harita üzerinde görünecek olsa da, sokak köşelerine geldiğiniz zaman gideceğiniz yol gösterilmeyecek.

Polisler ise daha saldırgan bir yapıda olacaklar. Mesela hız limitinin azıcık üstüne çıkarsanız veya kırmızı ışıkta geçerseniz, güzel bir ceza yemeye hazır olun. Bu noktada polislerin ihtarına uymamak gibi bir seçeneğiniz de var ama o zaman da, orijinal oyundaki gibi yol barikatlarının kurulacağı sıkı bir kovalamacaya hazır olun. Ne var ki aracınızın diğer zorluk derecelerindeki kadar dayanıklı olmayacak.

Aynı polisler gibi düşmanlarınız da fazlasıyla zorlayıcı olacaklar. Diğer zorluk derecelerine göre daha fazla zarar verecekler. Mini haritanızda görünmeyecek olmalarından dolayı son derece dikkatli olmanız gerekecek; çünkü, yanlardan sizi kuşatma altına alabilecekler. Çatışmalar esnasında cephanenizi kontrol altında tutmanız da gerekecek. Eğer şarjörünüzde halen mermi varken silahınızı doldurursanız, o mermileri kaybedeceksiniz.

Yakın mesafeli çatışma sisteminde düşmanlarınızın işini özel hareketler ile bitirebilecekken, beysbol sopaları ve bıçaklar da düşmanlarınız ile belirli şartlar altında mücadele etmede farklı seçenekler sunacaklar. Alacağınız hasarlar Classic zorluk derecesine bağlı olarak % 20 oranında otomatik olarak telafi edilecek. İlk yardım kitleri de sağlığınızı daha az iyileştirecek.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilen Mafia: Definitive Edition, 25 Eylül 2020 tarihinde satışa sunulacak.