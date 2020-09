Mafia: Definitive Edition Harita Değişiklikleri Detaylandırıldı

Mafia: Definitive Edition harita değişiklikleri ile gelecek. Mafia sayfası üzerinden, ne gibi değişikliklerin yapılacağına dair önemli bilgiler verildi. Detaylar haberimizde.

Oyun tarihine adını altın harfler ile yazdırmış olan Mafia, on sekiz yılın ardından Mafia: Definitive Edition ile geri dönüş yapacak. 25 Eylül 2020 tarihinde PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Konusu ve senaryosu ile büyük bir etki bırakan oyun için elbette ki heyecanlıyız. Üç hafta sonra büyük buluşmayı gerçekleştireceğimiz Mafia: Definitive Edition için geri sayım devam ederken, her geçen gün daha fazla detayın gün yüzüne çıktığını görünüyor. Mesela bu noktada Classic zorluk derecesi ve oynanışı kolaylaştıracak özellikleri sayabiliriz.

Mafia: Definitive Edition Harita Değişiklikleri Nasıl Olacak?

2K Games ve Hangar 13, oyunun haritasında gerçekleştirilen değişiklikleri de bizlerle paylaştılar. Mafia sayfası üzerinden paylaşılan detaylara bakılırsa, Lost Heaven şehrinin Mafia: Definitive Edition versiyonu için 2002 yılında çıkan orijinal oyunun geometrisi kullanılmış. Bu bağlamda, bölgelerin planlaması, binalar dizisi ve her ne kadar bazılarının isimleri değiştirilmiş olsa da anayollar genel olarak aynı bırakılmış. Clark's Motel gibi simgesel görev mekanları, uluslararası havalimanı ve yarış pistleri de yenilenmiş versiyonda bulunacak.

Bildiğiniz orijinal oyundaki kırsal bölgeyi oyuna başlar başlamaz gezebilmek mümkün olmuyor. Mutlak suretle hikayede ilerlemeniz gerekiyordu. Ancak Mafia: Definitive Edition ile bu duvar kalkıyor. Yani artık oyuna başlar başlamaz bu alanı özgürde gezebileceksiniz. Bununla birlikte bölgeler arası geçişlerde de herhangi bir yükleme ekranı görmeyeceksiniz.

Şehrin merkezinde artık çok daha fazla yüksek bina ile karşılaşacağımız söyleniyor. Bunun, savaş sonrasındaki dönemde inşa edilenler ile uyumlu olması için yapıldığı söyleniyor. Chinatown ise orijinal oyunun aksine belirgin mimarisinin ve dönemin Çinli toplulukların dahil edilmesinin sonucu olarak daha ayırt edilebilir olacakmış. Diğer bölgelerin arazi topografisi ise hem bu bölgelerdeki gezintiyi daha ilginç hem de daha fazla manzara sunabilmek amacıyla değiştirilmiş.

Mafia: Definitive Edition ile oyunda motosiklet kullanmak da mümkün olacak. Bu sayede, polislerden daha kolay kaçabilmek için dar sokakları ve diğer kestirmeleri kullanabileceksiniz.

Hangar 13 stüdyosu görevler sırasında oyuncuların en sık kullandığı yolları incelemeden geçirmiş ve belirli görevlerin mekanlarında değişiklik gerçekleştirmiş. Bu sayede, aynı yollardan tekrar tekrar geçmek yerine, her defasında farklı bölgeleri keşfetmeniz sağlanmış olacak.

Mafia: Definitive Edition, 25 Eylül 2020 tarihinde PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak.