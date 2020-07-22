İlk Mafia oyununun yenilenmiş sürümü olan Mafia: Definitive Edition oynanış videosu yayınlandı. IGN tarafından yayınlanan yaklaşık 15 dakika uzunluğundaki oynanış videosu, Mafia: Definitive Edition'ın oynanış mekanikleri ve grafikleri ile ilgili bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. IGN'in yayınladığı oynanış videosu ile ilgili detaylar haberimizde.

Mafia serisinin ilk oyunu 28 Ağustos 2002 tarihinde PC platformuna çıkışını gerçekleştirdi. PC platformunda büyük bir başarı elde eden Mafia, bu başarısını 2004 yılında PlayStation 2 ve Xbox konsollarında devam ettirdi.

Geliştirici Hangar 13 ve yayıncı 2K Games, geçtiğimiz aylarda Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition oyunlarının yer aldığı Mafia: Trilogy duyurmuştu. Bu duyuru oyuncuları oldukça heyecanlandırmıştı. Bu heyecanın en büyük sebebi ise serinin ilk oyunu olan Mafia'nın remake sürümünün piyasaya sürülecek olmasıydı.

Mafia: Definitive Edition Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Yayınlanan oynanış videosunda Mafia: Definitive Edition'da özellikle grafik, seslendirme ve animasyon konusunda ciddi iyileştirmelerin yer aldığını görüyoruz. Yaklaşık 15 dakika uzunluğundaki videoda, çatışma sahnelerini içeriyor. Oynanış videosunda Mafia: Definitive Edition'a siper alma özelliğinin eklendiğini görüyoruz. Serinin en çok beğenilen oyunu olan Mafia'nın yenilenmiş sürümüne ait oynanış videosu, oyuncular tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Mafia: Definitive Edition Çıkış Tarihi

Mafia: Definitive Edition'ın 28 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulması bekleniyordu ancak geliştirici ekip, Mafia: Definitive Edition'ı erteleme kararı almıştı. Alınan erteleme kararı ile birlikte Mafia: Definitive Edition, 25 Eylül 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Mafia 2: Definitive Edition ve Mafia 3: Definitive Edition oyunları ise geçtiğimiz aylarda satışa sunuldu.

Mafia: Definitive Edition'a ait olan 15 dakika uzunluğundaki oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Mafia: Definitive Edition ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Mafia: Definitive Edition hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.