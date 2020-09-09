Mafia: Definitive Edition sistem gereksinimleri belli olmuş olabilir. 2K Games ve Hangar 13 resmi olarak duyurmamış olsa da, bir Youtuber öğrenmeyi başardığını söyledi. Detaylar haberimizde.

On sekiz yılın ardından Lost Heaven şehrine bu ayın sonlarına doğru geri dönüş yapacağız. İlk duyurulduğunda 28 Ağustos 2020 tarihi beklemeye başladığımız Mafia: Definitive Edition, üzücü bir gelişme ile 25 Eylül 2020 tarihine ertelenmişti. Hangar 13 tarafından geliştirilen yenilenmiş sürüm, PC (Steam ve Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak.

1930 yılında geçen oyunda, taksi şoförü Tommy Angelo rolündeydik. Mafya ile yaşanan beklenmedik bir olay sonucunda kendisini hem ailenin hem de organize suç dünyasının içinde bulmuş olan Angelo, zaman geçtikçe yükselen rütbesi ve kazandığı para miktarı ile bu durumdan haz almaya başlıyordu. Ne var ki Salieri ailesinin saygısını kazanacak olsa da seçtiği yeni yeni hayatında kendisiyle hiç olmadığı kadar çelişmeye de başlıyordu.

Mafia: Definitive Edition ile buluşmaya az bir zaman kaldı. Ancak 2K Games ve Hangar 13, henüz PC sistem gereksinimlerini resmi olarak açıklamış değiller. Muhtemelen yakın bir zamanda da öğreneceğiz ama yaşanan yeni bir gelişme ile öne alınmış gibi görünüyor.

Mafia: Definitive Edition Sistem Gereksinimleri Belli Oldu Mu?

Youtuber TripleADigest, söylediği ile oyunun resmi sistem gereksinimlerini 2K Games cephesinden öğrendiğini aktardı. Ne var ki henüz şirketten bir geri dönüş yapılmış değil. Haliyle aşağıdan göz atabileceğiniz detayları söylenti olarak bir kenarda tutmanızda fayda var.

TripleADigest tarafından aktarılana göre, yenilenmiş sürümü rahat bir şekilde çalıştırabilmek için 64-Bit Windows 10 işletim sisteminin kurulu olmasının gerektiği bilgisayarınızda en aşağı Intel i5-2500K veya AMD FX-8120 işlemci, 6 GB sistem belleği, 2 GB belleği olan AMD Radeon R9 280X veya NVIDIA GeForce GTX 770 olması gerekiyor.

En Düşük ve Önerilen olmak üzere iki başlık altında toparlanmış olan sistem gereksinimlerine aşağıdan bakabiliriz.

Mafia: Definitive Edition En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci Intel: i5-2500K

İşlemci AMD: AMD FX-8120

Bellek: 6 GB

Ekran Kartı AMD: Radeon R9 280X

Ekran Kartı NVIDIA: GeForce GTX 770

Ekran Kartı Belleği: 2 GB

Sabit Disk: 50 GB

Mafia: Definitive Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci Intel: i7-3770

İşlemci AMD: AMD FX-8350 4.0GHZ

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı AMD: Radeon RX 5700

Ekran Kartı NVIDIA: GeForce GTX 1080

Ekran Kartı Belleği: 4 GB

Sabit Disk: 50 GB

TripleADigest, sistem gereksinimlerine ek olarak Mafia: Definitive Edition için oynanabilir bir demo hazırlığının olmadığını da sözlerine ekledi. Ancak Mafia III oyunundaki gibi bir durumla karşılaşabiliriz. 2K Games çıkışı öncesinde herhangi bir demonun yayınlanmayacağını kesin bir dille belirtmiş olsa da, yaklaşık altı ay sonrasında bir Mafia III demosu oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

Bakalım TripleADigest tarafından aktarılan bu bilgiler doğru çıkacak mı? Gelişmeleri merakla takip edeceğiz, gözler 2K Games ve Hangar 13 stüdyosunda olacak.