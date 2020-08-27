Mafia: Definitive Edition Yeni Oynanış Videosu Yayımlandı

Yayıncı 2K Games ve Geliştirici Hangar 13, Mafia: Definitive Edition oyununa ait 17 dakika uzunluğunda yeni oynanış videosu yayımladı. Oynanış videosunun yayımlanmasının hemen ardından oyuncular oyun ile ilgili eleştirilerini dile getirdi. Mafia: Definitive Edition yeni oynanış videosu ile ilgili detaylar haberimizde.

Mafia: Definitive Edition Yeni Oynanış Videosu Paylaşıldı

Geliştirici Hangar 13 ve yayıncı 2K Games, geçtiğimiz aylarda Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition oyunlarının yer aldığı Mafia: Trilogy duyurmuştu. Bu duyuru ile birlikte oyuncular çok heyecanlanmıştı. Bu heyecanın en büyük nedeni ise serinin ilk oyunu olan Mafia'nın remake sürümünün piyasaya sürülecek olmasıydı ancak görünüşe göre Mafia'nın yenilenmiş sürümü çok başarılı olamayacak.

İlk Mafia oyununun yenilenmiş sürümü olan Mafia: Definitive Edition oyununa ait 17 dakika uzunluğunda oynanış videosu paylaşıldı. Oynanış videosunun yayımlanmasının ardından oyuncular, oyundaki animasyon, yapay zeka, sürüş mekaniği ile ilgili çok sayıda olumsuz yorum yaptı. Mafia: Definitive Edition'ın Mafia 3'te kullanılan oyun moturu kullanılarak geliştirildiğini belirtelim.

Geçtiğimiz hafta yeni Mafia oyunun zorluk derecesi ile ilgili birtakım detaylar paylaşılmıştı. Oyunda classic zorluk seviyesi yer alacak. Hangar 13 tarafından yapılan açıklamara göre classic zorluk seviyesi oyuncuları oldukça zorlayacak. Mafia: Definitive Edition, 25 Eylül 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Mafia 2: Definitive Edition ve Mafia 3: Definitive Edition oyunları ise geçtiğimiz aylarda satışa sunuldu.

İlk Mafia oyununun yenilenmiş sürümüne ait olan 17 dakika uzunluğundaki oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Mafia: Definitive Edition ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hangar 13 tarafından geliştirilen video oyunu hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.