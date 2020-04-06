Mafia II: Definitive Edition Geliyor Olabilir

Amerika menşeli yayıncı 2K Games, Mafia II oyununu mevcut nesle taşıyacakmış gibi görünüyor. En azından Kore Oyun Derecelendirme ve Yönetim Komitesi'ne bakacak olursak.

İlk oyunu Gathering of Developers ve ikinci ve üçüncü oyunu ise 2K Games tarafından yayınlanan Mafia serisi, uzun zamandır sessizliğini koruyor. Hangar 13 tarafından geliştirilmiş olan Mafia III, 2016 yılının son çeyreğinde çıkmıştı. Ne var ki pek bir beğeni toplayabildiğini söyleyemeyiz. Zaten inceleme puanları da fazlasıyla tutarsızdı.

Oyuncular olarak bizler yeni bir seri oyunun duyurulmasını bekliyor olsak da, muhtemelen 2K Games tarafından henüz bu yönde bir çalışması yok veya şimdilik gizli gizli geliştiriliyor olabilir. Henüz bir bilgi yok.

Öte yandan, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde üç Mafia oyunu için patent başvurusunda bulunmuştu. Bunlardan bir tanesi orijinal Mafia, bir tanesi Mafia II ve sonuncusu ise hakkında hiçbir bilgi bulunmayan bir Mafia idi. Take-Two Interactive büyük ihtimalle ilk iki oyunun isim haklarını korumak için böyle bir hamlede bulunmuş olabilir ama görünüşe göre bundan fazlası var. En azından ikinci oyun için. Yakın bir zaman önce Kore Oyun Derecelendirme ve Yönetim Komitesi, Mafia II: Definitive Edition için bir decelendirmeye gitti.

Görünüşe göre derecelendirme başvurusu 18 Şubat 2020 tarihinde yapılmış ve 5 Mart 2020 tarihinde de onaylanmış. Herhangi bir platform bilgisi bulunmuyor ama tahminimce PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacaktır. Bu listeye Switch de dahil olabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.

Mafia II konusu

2002 yılında çıkan orijinal oyunun devamı olan Mafia II, hayali Empire Bay şehrinde geçiyor. Mafia III oyununda da karşımıza çıkan Vito Scaletta karakterini yönetiyoruz. Bir savaş gazisi olan Scaletta, babasının borçlarını kapatmaya çalışırken mafya ile yolları kesişiyor ve sonrasında ise mafya suç aileleri arasında aşama kaydetmek için sarf ettiği çaba anlatılıyor.