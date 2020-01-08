Mafia II'nin Görselliğini Geliştiren Modifikasyonun Betası Yayında

Nexus Mods sitesinden QTmodz, Mafia II için Old Time Reality adındaki bir modifikasyon üzerinde çalışıyor. Halihazırda bir beta versiyonunun yayınlanmış olduğu modifikasyon, oyunun görsel kalitesine muazzam ölçüde etki ederken bir takım önemli özellikler de kazandırıyor.

Görsel anlamda göze çarpan gelişimin başında hava koşulları ile ilgili elementlerin iyileştirilmesi var. Görev sırasındakiler dahil tüm temel varyasyonlar da düzeltiliyor. Bunun yanı sıra yağmur sırasında güneşin parlaması ve buna bağlı olarak gökkuşağı oluşumu ve sezonlara uygun kaplamalar ve bitki örtüleri de yeniden düzenleniyor.

Old Time Reality modifikasyonu, hava koşullarının dışında iç ve dış mekanlar için yeni ışıklandırma sisteminin yanı sıra oyunculara hem daha fazla cephane taşıma, silahlarına daha fazla cephane yükleme ve daha sık cephane bulma olanağı sağlamış. Polisler ile olan karşılaşmalar artık daha tesadüfi hale getirilmiş. Yeni kamera seçenekleri ve kullanıcı arayüzü ile ilgili ufak yeniliklere de denk gelmek mümkün oluyor.

Eğer haberimizi okurken içinizde Mafia II oyununu yeniden oynama isteği oluştuysa, Old Time Reality modifikasyonunun betasını buradan indirebilirsiniz. Etkisini görmek için de aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Mafia II konusu

2002 yılında çıkan orijinal oyunun devamı olan Mafia II, hayali Empire Bay şehrinde geçiyor. Mafia III oyununda da karşımıza çıkan Vito Scaletta karakterini yönetiyoruz. Bir savaş gazisi olan Scaletta, babasının borçlarını kapatmaya çalışırken mafya ile yolları kesişiyor ve sonrasında ise mafya suç aileleri arasında aşama kaydetmek için sarf ettiği çaba anlatılıyor.