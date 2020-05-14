Mafia: Trilogy Resmi Olarak Duyuruldu

2K Games ve Hangar 13, en nihayetinde ağızlarındaki baklayı çıkardılar. Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition oyunlarının bulunduğu Mafia: Trilogy duyuruldu.

Bir süredir bir Mafia gizemi ortalıklarda dolanıp duruyordu bildiğiniz üzere. İlk olarak Eylül ayı içerisinde, Take-Two Interactive ve 2K Games tarafından alınan üç yeni patent başvurusundan haberdar olmuştuk. Bundan uzunca bir süre sonra, Nisan ayında ise Kore Oyun Derecelendirme ve Yönetim Kurulu Mafia II ve Mafia III oyunlarının Definitive versiyonları için ayrı ayrı derecelendirmeler yapmıştı. Haliyle yakın bir zamanda bir şeylerin olacağı tahmin ediliyordu. Son olarak Mafia Game Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde yapılan Türkçe mealiyle 'Aile.' paylaşımı ise pastanın üstündeki çilek olmuştu. Artık bir duyurunun geleceğine kesin gözüyle bakıyorduk. Nitekim öyle de oldu.

Mafia: Trilogy Geliyor

2K Games ve Hangar 13, Mafia: Trilogy duyurusunu gerçekleştirdiler. PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak olan üçleme paketi, halihazırda çıkmış olan her üç Mafia oyununu da içerecek.

Şimdilik üçleme paketi hakkında herhangi bir detay paylaşılmış değil ama 19 Mayıs 2020 Salı günü TSİ 19:00 sıralarında gerçekleştirilecek olan özel bir sunum ile merak edilen Mafia: Trilogy detayları paylaşılacak.

Öte yandan, Microsoft Store aracılığıyla Mafia: Definitive Edition ve Mafia II: Definitive Edition için ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı. Açıkça görünüyor ki Mafia: Trilogy paketinde yer alacak olan orijinal oyun bir HD Remaster değil de, oynanış sistemi ve müziklerine sadık kalınacak şekilde tamamıyla yeni bir grafik motoru ve genişletilmiş hikayesi ile tam bir yeniden yapım olacak. Mafia II: Definitive Edition ise görünüşe göre orijinal oyun ile aynı kaderi paylaşmayacak. En azından görsellik açısından bunu söyleyebilirim. Öte yandan, Microsoft Store sayfalarına bakacak olursak Mafia: Definitive Editin 28 Ağustos 2020 tarihinde ve Mafia II: Definitive Edition da 19 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Mafia: Trilogy için yayınlanan tanıtım fragmanı ve ilk iki oyun için yayınlanan ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Mafia: Definitive Edition Görüntüleri

Mafia II: Definitive Edition Görüntüleri

Mafia konusu

Konusu 1930 yılında geçen ilk oyunda, taksi şoförü Tommy Angelo rolündeydik. Mafya ile yaşanan beklenmedik bir olay sonucunda kendisini hem ailenin hem de organize suç dünyasının içinde bulan Angelo, zaman geçtikçe yükselen rütbesi ve kazandığı para miktarı ile bu durumdan haz almaya başlar. Ne var ki Salieri ailesinin saygısını kazanacak olsa da seçtiği yeni yeni hayatında kendisiyle hiç olmadığı kadar çelişmeye başlayacak.

Mafia II konusu

2002 yılında çıkan orijinal oyunun devamı olan Mafia II, hayali Empire Bay şehrinde geçiyor. Mafia III oyununda da karşımıza çıkan Vito Scaletta karakterini yönetiyoruz. Bir savaş gazisi olan Scaletta, babasının borçlarını kapatmaya çalışırken mafya ile yolları kesişiyor ve sonrasında ise mafya suç aileleri arasında aşama kaydetmek için sarf ettiği çaba anlatılıyor.