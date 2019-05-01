Mağarada Mahsur Kalan Futbolcular, Netflix Dizisi Oluyor

Netflix, geçen yıl Tayland’da bir mağarada mahsur kalan futbolcu çocukların kurtarılış öyküsünü dizi haline getirecek. Wild Boars (Yaban Domuzları) isimli futbol takımının 12 oyuncusu ve takım kaptanlarının öyküsü dizi oluyor.

Geçen yıl temmuz ayında yaşları 11 ile 16 arasında değişen takım üyeleri ve 25 yaşındaki kaptanları, Chiang Rai'deki mağaraları keşfe çıktığı sırada sağanak yağışların tünelleri kapatması sonucu, mağaralardan birinde mahsur kalmıştı. Çocuklar için Tayland donanması özel timleri ile ABD, İngiltere, Avustralya ve Çin'den uzmanların katıldığı uluslararası operasyon yürütülmüştü. Çocuklar, 17 günlük çalışma sonrasında kurtarılmışlardı.

Dizinin yönetmenliğini Crazy Rich Asians ile tanınan Jon M. Chu ve Nattawut Baz Poonpiriya yapacak. Netflix yetkilisi Erika North açıklamasında "Hikaye, dünyanın farklı yerlerinden, farklı hayatlarından insanları birleştiren evrensel ve yerel temalar içeriyor. Tayland, Netflix için önemli bir market. Yerelde ilham kaynağı olan ve tüm dünyada yankı uyandıran bu öyküyü hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Neredeyse tüm dünyanın seferber olduğu bu kurtarılış öyküsü çok yakında Netflix ekranlarında olacak. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Dizi çıktığında izleyecek misiniz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!