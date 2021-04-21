Kullanıcılar Tepkili: "Magic Mouse Hala Sinir Bozucu!"

Apple, dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği yeni etkinliği sırasında 'inovasyon dolu' yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu etkinlik sırasında tepki çeken tek bir ürün varsa, o da yeni nesil Apple Magic Mouse oldu. Peki ama kullanıcıların bu ürünle alıp veremediği şey nedir?

Yeni Apple Magic Mouse ile Şarj Yuvası Değişti mi?

Günümüzde kablosuz bir fareyi şarj etmek istediğinizde, genellikle önünde ya da arkasında yer alan şarj portuna bir kablo takarsınız. Magic Mouse kullanıcıları, bunun için fareyi ters çevirmek zorunda ve kullanıcılar bu görünümü 'ters dönmüş bir böcek' olarak tanımlıyor.

Spring Loaded etkinliğinde gösterilen yeni nesil modelde, yeni iMac renkleri ile uyum sağlayacak renk seçenekleri ve çok ufak bir tasarım değişikliği gördük. Öte taraftan Apple, merak edilen konuyu etkinlik sonrasında yanıtladı: Şarj yuvası halen cihazın altında.

Aslında her alanda yapılan yeniliklerle birlikte, şirketin bu büyük sorunu düzeltme şansı vardı. Peki ama Magic Mouse'un şarj yuvasını neden öne taşımadılar? Açıkçası kimse bilmiyor. Bu sorun şarj sırasında kötü bir görüntünün doğmasına neden olmakla birlikte, yine şarj sırasında fareyi kullanmanızı engelliyor. Yani, avantajlı bir tarafının olduğunu söylemek pek de mümkün değil.

Daha öncesinde yazmış olduğumuz bir yazıda, şirketin çeşitli tasarımsal sorunlarından bahsetmiştik. Konuyu daha ayrıntılı bir şekilde incelemek isterseniz, hemen yukarıdaki bağlantımıza göz atabilirsiniz.

Peki siz yeni nesil Magic Mouse hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modelde şarj yuvası farklı bir konuma taşınmalı mıydı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.