Magrunner: Dark Pulse Ücretsiz Oldu, Hemen İndirin!

Cyberpunk temalı Magrunner: Dark Pulse ücretsiz olarak Steam üzerinden indirilebiliyor. Teknoloji ile Cthulhu mitolojisinin bir araya geldiği yapımları seviyorsanız, bu oyunu da kaçırmayın deriz.

Bu ay, özellikle de ücretsiz oyunlar açısından epey bereketli geçiyor. Mesela GOG üzerinden dağıtılmış olan Serious Sam: The First Encounter, geçtiğimiz haftalarda Epic Games Store ile ücretsiz sunulan Remnant: From the Ashes ve bu haftanın HITMAN (2016) oyunu, kütüphanelerimizi epey bir şenlendirdiler. Bunların arasına şimdi de Magrunner: Dark Pulse katıldı.

Frogwares tarafından hem geliştirilmiş hem de 2013 yılının Haziran ayında yayınlanmış olan Magrunner: Dark Pulse, siber çılgınlık (Cyberpunk) temasının H.P. Lovecraft tarafından kaleme alınmış Cthulhu mitolojisi ile buluştuğu aksiyon içerikli bulmaca oyunu oluyor. MagTech Corporation şirketinin uzay antrenman programı için seçilmiş olan yedi Magrunner'dan Dax karakterinin rolündesiniz. Magtech eldiveni kullanarak manyetik bir şekilde etrafınızdaki objeleri toplayabiliyor ve hareket ettirebiliyorsunuz. Bu sayede hem hayatta kalabiliyor hem de karşınıza çıkan zorlu bulmacaları çözebiliyorsunuz.

Senaryo boyunca hem reflekslerinizin hem de becerilerinizin sonuna kadar sınanacağı kırktan fazla bölüm sizi bekliyor. Aralarında yüksek teknolojili odalar ve kayıp evrenin uçsuz bucaksız uçurumların bulunduğu bölümlerde, Cthulhu mitolojisinden birbirinden tehlikeli yaratıklarla da mücadele etmek durumunda kalacaksınız.

Ücretsiz Magrunner: Dark Pulse Fırsatını Kaçırmayın!

Eğer Magrunner: Dark Pulse genel olarak ilginizi çekmişse, ücretsiz olarak kapabilmek için 27 Ağustos 2020 Perşembe günü TSİ 20:00'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak. Şimdiden keyifli oyunlar dileriz!