Mahkeme Booking.com için Kararını Verdi, Hizmete Açılıyor mu?

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin avukatları tarafından dava açılarak kapatılan ve Türkiye'de hizmet veremeyen Booking.com'un bir kez daha ret aldığı ifade edildi. Üçüncü defa mahkemeye yönlendirilen Booking yine hizmete açılmayacak.

Dünyanın önde gelen online rezervasyon sitelerinden olan Booking.com geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye'deki hizmetlerini durdurmak zorunda kalmıştı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin açtığı dava sonucunda şirketin haksız rekabete yol açtığı saptanmış ve hizmetleri kısıtlanmıştı.

Fakat geçtiğimiz gün başlatılan Booking.com'a yönelik açılan üçüncü itiraz tekrardan reddedildi. Türkiye'de yerleşik otellerin pazarlanmasına aracılık faaliyetlerinin durdurulması kararına yapılan itirazlara geçit vermeyen mahkeme, sitenin yeni itirazlara da açık olduğunu ifade etti.

Halihazırda mahkeme kararı kapsamında BTK tarafından hizmetleri kısıtlanan Booking.com'un bir süre daha açılmayacağını söylemek mümkün. Haksız rekabet sonucunda kapanan rezervasyon sitesinin konu hakkında açıklama yapmadığını belirtmek gerekiyor. Peki ya siz Booking'in kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.