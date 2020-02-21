Mahkeme, Tesla İçin Kararı Verdi

Tesla’nın Almanya’da açacağı fabrikaya çevreciler engel olmuş, mahkeme durdurma kararı vermişti. Şirketin Avrupa’daki ilk fabrikası olacak Gigafactory için nihai karar verildi.

Tesla’nın Avrupa’da açacağı ilk fabrikası Berlin yakınlarında bir ormanlık alana kurulacak olması nedeniyle çevreciler tarafından engellenmişti. Bölgedeki doğal yaşam ve su kaynaklarının olumsuz etkileceğini savunan çevreciler Tesla’ya dava açmış, Tesla’nın faaliyetleri geçici olarak mahkeme sonuçlanana kadar durdurulmuştu. Tesla’nın Avrupa’daki ilk otomobil ve pil fabrikası olması açından önem arz eden proje için nihai karar çıktı. Mahkeme, durdurma kararını bozdu. Kararın ardından Tesla, fabrikasının inşasına yeniden başladı.

Bilindiği üzere Tesla’nın Amerika dışında tek fabrikası Çin’de bulunuyor. Almanya’da kurulacak bu tesis şirketin Avrupa’daki ilk fabrikası olacak. Tesla’nın tesisin hazırlıkları için bölgede binlerce ağacın yaşamına son vermesi bilinmesine karşın mahkemeden böyle bir karar çıktı. İnşaatın 2021’de tamamlanması planlanıyor.