Mahkemeden Flaş Booking.com Kararı

Ülkemizde hizmet vermeyen Booking.com hakkında mahkeme kararı verdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm detaylarını sizler için derledik.

Booking.com Kapanacak Mı?

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi davayı kabul ederek booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi. Hollanda merkezli bir firma olan Booking.com, sitede bulunan en iyi fiyat ibaresini kaldırıp, sözleşmelerdeki aykırılıkları giderip, 500.000 TL teminat öderse faaliyetlerine devam edecek.

Booking.com Nedir?

Booking.com sayesinde tüm ülkelerde bulunan otellere rezervasyon yapılabilmekte. Dünya çapında 70 ülkedeki 198 ofiste 17.000'den fazla kişiyi istihdam eden şirket, daireler, tatil evleri ve aileler tarafından işletilen oda ve kahvaltılardan 5 yıldızlı lüks tatil köylerine, ağaç evlere ve hatta iglolara kadar dünyanın en geniş inanılmaz konaklama yerleriyle gezginleri bir araya getiriyor.

Booking'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, site üzerinden her gün en az 1.550.000 geceleme rezervasyonu yapılmakta.