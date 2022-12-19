Maillere Yeni Şifreleme Yöntemi Geliyor

Google, bir şifreleme yükseltmesi konusunda atılım yapan en son şirketlerden olsa da Gmail e-posta hizmetinin tam uçtan uca şifreleme (E2EE) desteği alacak şekilde ayarlandığını ancak şimdilik tüm kullanıcıların bunu erişemeyeceğini açıkladı.

Google Workspace blogunda yapılan bir güncellemede şirket tıpkı Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Meet'te olduğu gibi istemci tarafı şifrelemeyi (CSE) Gmail'de kullanıma sunmayı planladığını açıkladı.

Apple da Mailler İçin Yeni Korumasını Açıklamıştı

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Apple da 2023'ün sonuna kadar ABD'deki iCloud kullanıcıları için benzer bir "Gelişmiş Veri Koruması" sunmayı planladığı ve Posta, Kişiler veya Takvim'i kapsamayacak şekilde olsa da önümüzdeki yıl Dünya çapında piyasaya sürmeyi planladığını söylemişti.

Gmail'de yeni şifreleme sisteminin kullanılması, e-posta ekleri dâhil olmak üzere hassas verileri "Google sunucuları tarafından çözülemez" hâle getiriyor.

Şimdilik yeni şifreleme sistemi bazı kullanıcılar tarafından erişilebilir durumda ancak Google yakında tüm kullanıcılara özelliği sunmayı planlıyor.