Mail.Ru ile Sberbank Arasında Anlaşma Yapıldı

İnternet şirketi Mail.Ru ile Sberbank arasında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşma ile birlikte iki şirket online yemek ve taksi pazarında ortak faaliyet gösterecek.

Rus İnternet Şirketi Mail.Ru ile Sberbank Anlaştı

İki şirket ortak faaliyet göstermek için 1 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması yaptı. Sberbank CEO'su German Gref, Rusya'daki dijital ekonomiyi büyüteceğimize inanıyoruz dedi. İki dev şirket yaptıkları anlaşma ile Rusya'da büyük dikkat çekti.

Sberbank 2012 ile 2019 yılları arasında Denizbank'ın en büyük hissedarıydı. İki şirket arasında yapılan anlaşmayla arama motoru Yandex ile rekabetin artacağı konuşuluyor.

Şu anda anlaşma hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Şirketlerin yıl sonuna kadar resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

İki şirketin yaptığı anlaşma sonucu nasıl bir proje ortaya çıkacak büyük merak konusu. Online yemek ve taksi pazarında Rusya'da UBER üst sıralarda yer almakta. Mail.Ru ile Sberbank arasında yapılan anlaşma hakkındaki detayların önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor.