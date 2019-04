Makineli Tüfek Taşıyan İnsansız Hava Aracı Üretildi

İnsansız hava araçları gelişmeye devam ediyor! Türk savunma sanayi şirketi Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. üzerine makineli tüfek monte edilmiş uzaktan kumandalı küçük bir insansız hava aracı (İHA) geliştirdi.

Şirketin resmi Twitter hesabı üzerinden tanıtılan insansız hava aracına 'Songar' ismi verildi. Yayınlanan videoda, uzaktan kumandalı ve ufak boyutlardaki bir iHA'nın makineli tüfekle donatıldığı görülüyor.

Şirketin yaptığı paylaşımda şu açıklamaya yer verildi; "Askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda, gündüz ve gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş olan, yüksek nitelik ve işlevleri açısından ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu #SilahlıDroneSistemi SONGAR #IDEF19’da."

SONGAR, the first national automatic firing stabilized #ArmedDroneSystem developed for day and night use in every operation for military and security purposes, will be at #IDEF19 on April 30 - May 3.

