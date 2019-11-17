Makyajlanan Audi Q5 Karların Arasında Görüntülendi!

Audi'nin H segmentindeki SUV temsilcisi Q5, makyajlı hali ile karlar içerisinde görüntülendi.

Audi, ilk olarak 2009 yılında piyasaya sürdüğü Q5 modeli üzerinde yıllardır epey yoğun çalıştı. 2017 yılında yeni tasarımı ile karşımıza çıkan Q5 modeli artık makyajlanmayı hak etmişti. Q7'nin bir alt modeli olarak nitelendirebileceğimiz Q5, Q7'den izler taşırken, segmenti gereği daha ufak bir tasarıma sahip.

Araca şöyle bir göz attığımızda kamuflaj nedeni ile birçok detayı göremiyoruz. Ancak aracın tampon ve ızgara yapısı aynı duruyor diyebiliriz. Ön kısımda belirgin farklılık ise far kısmında. Far tasarımında değişikliğe gidilmiş. Yine arka tarafta da stop kanadında farklı bir tasarım görebiliyoruz.

Aracın diğer detayları şu anda gizli tutuluyor. Ancak iç kısımda da birçok farklılık olacağı aşikar. Testlerin karlı yüzeyde yapılması aracın Quattro olma ihtimalini güçlendiriyor. Bakalım makyajlı Q5 ne zaman tanıtılacak?