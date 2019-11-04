Makyajlı Audi A4 Türkiye’de Satışa Çıktı

Audi’nin tarihinde en çok satan modeli olan ve bugüne kadar dünya genelinde 7.5 milyon adet satış rakamına ulaşan A4 modeli, yenilenen yüzüyle karşımıza çıktı.

25. yılını kutlayan modelin makyajlı versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu.

3 Farklı Motor Seçeneği

Audi’nin en çok satan modeli olan A4, makyajlı yeni haliyle Türkiye’ye geldi.

Ufak dokunuşlarla yeni bir görünüme kavuşan araç, Türkiye'de 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Dış görünümdeki yeniliklerin yanı sıra otomobilin iç mekanında da bazı yeniliklere yer verilmiş.

Örneğin, yenilenen MMI bilgi-eğlence sistemi, dairesel bir kumanda yerine artık 10.1 inç'lik dokunmatik bir ekran ile kontrol ediliyor.

437 Bin TL'den Başlayan Fiyatlar

45 TFSI benzinli, 40 TDI ve 40 TDI quattro dizel olmak üzere 2 litrelik 3 farklı motor seçeneği bulunan makyajlı A4, 12 farklı renk seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Yeni Audi A4, Türkiye’de 437 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.