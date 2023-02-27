SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ise Adıyaman'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD tarafından yerin 7 km derinliğinde olduğu açıklanan depremle ilgili Kandilli, büyüklüğü 5.5, derinliği ise 5 km olarak ölçtü.

AFAD Başkanı Açıklamada Bulundu

Depremin hemen ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer, şahsi Twitter hesabı üzerinden "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." açıklamalarında bulundu.

Çevre illerde de hissedildiği belirtilen depremin ardından Malatya'daki hasarlı ve boş olan binaların yıkıldığı bildirildi. Yapılan açıklamalar ekiplerin teyakkuz hâlinde olduğu yönünde.