Malatya'da Yapay Deri Üretimi Başarıyla Gerçekleştirildi

Malatya İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark, önemli bir gelişmeye sahne oldu. Tıp eğitimin kullanılan ve uzun süredir ithal edilen yapay deri, yerli imkanlarla geliştirildi. Yerli yapay deri, ithal ürüne göre yüzde 90 daha ucuza geldi.

Uzun yıllardır tıp fakültesi öğrencilerinin mesleki beceri eğitimlerini gerçekleştirebilmeleri adına kullanılan ve kullandıkça yıpranan yapay derilerin yenisini sipariş etmek isteyen fakülte yetkilileri, Çin malı dikiş pedi için 14 dolar istenmesi üzerine harekete geçti. Yurt içinde görüştükleri firmalardan olumsuz yanıt alan yetkililer, üniversite-sanayi işbirliğini artırmak için kurulan İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'a başvurdu.

Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Theta isimli şirketin yapay deri üretimini üstlenmeyi istemesiyle Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş ile öğretim üyeleri Prof. Dr. Nigar Vardı, Prof. Dr. Ahmet Gültek, Prof. Dr. Turgay Seçkin, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Canpolat ve firma paydaşları tarafından araştırma ve geliştirme projesi hayata geçirildi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi için daha önce yurt dışından ithal edilen malzemenin, artık üniversitelerinde üretilmeye başlandığını söyledi. Kızılay, öğrencilik dönemlerinde dikiş atmayı hastalar üzerinde öğrendiklerine dikkati çekerek, "Ancak o devir geçti. Şimdi geleceğin doktorları bütün acemiliklerini, bütün ön çalışmalarını maketler üzerinde yapmak zorunda. Çünkü artık belli bir tecrübeye sahip olduktan sonra insan üzerinde ancak dikiş atabilirler. Bu tecrübeyi kazanmak için maketlere, bu malzemelere ihtiyaç var. Bu malzemeleri de şimdiye kadar yurt dışından ithal ediliyordu artık İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta üretiliyor." diye konuştu.

Ürünün tıp eğitimi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Kızılay, şöyle devam etti: "Ürün dünya standartlarında hatta bazı özellikleriyle daha ileri ve avantajlı şekilde üretildi. Her mikrometre, milimetre incelik ve kalınlığı ayarlanabiliyor, esnekliği ölçülebiliyor. Üretimi bu özelliklere göre yapabiliyorlar. Projeye, Bilimsel Araştırmaları Destekleme Fonumuz finansman sağladı. Bir üniversite-sanayi iş birliği projesi olarak destekledik ve takdire şayan bir ürünle karşı karşıyayız. Bunu üretmekle dövizin dışarıya çıkmasına engel olduk ve maliyetini neredeyse 15'te 1'e kadar düşürdük." Prof. Dr. Kızılay, ürünü daha geliştireceklerini belirterek, "Bundan sonraki aşama yolda. Ürünü, insan maketi parçalarının üzerine giydirebilir ve değiştirilebilir hale getireceğiz. Ürünü çok ekonomik olarak ülkemizdeki bütün tıp fakültelerine satacağız. Üretim, pazarla ve yaygınlaştırma aşamalarına üniversite olarak bütün desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Üretimlerin başarılı olmasının ardından geliştirmelerin süreceğini aktaran rektör, ilerleyen günlerde farklı alanlara geçeceklerini ve birçok ihtiyacı karşılayabilecek seviyeye gelebileceklerinin nüjdesini verdi.