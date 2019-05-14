Maleficent: Mistress of Evil Filminden İlk Fragman!

Disney, Maleficent’in merakla beklenen devam filmi Maleficent: Mistress of Evil’ın ilk fragmanını paylaştı. Başrolünde Angelina Jolie'yi izleyeceğimiz film, çok daha karanlık ve şeytani bir havada geçecek gibi görünüyor.

İlk olarak 2014 yılında karşımıza çıkan Maleficent, hem karakter tasarımı hem de fantastik hikayesiyle ağızda leziz bir tad bırakmıştı. En İyi Kostüm Oscar’ı başta olmak üzere 10’dan fazla ödüle layık görülen Disney imzalı film, dünya çapında 758 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

5 yıllık bir aranın ardından devam filmi “Maleficent: Mistress of Evil” ile izleyicilere merhaba demeye hazırlanan seri, heyecan verici bir fragmanla karşımıza çıktı. Epik boynuzlarıyla geri dönen Maleficent, şeytani güçleriyle herkese korku salıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda bu kez Joachim Rønning oturuyor. Senaryo ise Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster ve Linda Woolverton tarafından kaleme alındı.

Maleficent: Mistress of Evil’ın başrolünde ilk filmde olduğu gibi Angelina Jolie'yi izleyeceğiz. Amerikalı aktrise, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Ed Skrein ve Chiwetel Ejio gibi isimler eşlik ediyor.

Maleficent: Mistress of Evil, 18 Ekim’de vizyona girecek.