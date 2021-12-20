Malezya Korsan Yayıncılar İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstiyor

Malezya korsan yayıncıları hapse gönderecek. Malezya, Telif Hakkı Yasasında bazı değişiklikler yaptığını duyurdu ve bunlar korsan yayıncıları korkutacak kadar etkili.

Malezya Temsilciler Meclisi, yasa dışı yayın yoluyla korsan içeriğe erişimi kolaylaştıranlara karşı telif hakkı yasasında değişiklik yaptı. Hem donanımı hem de yazılımı kapsayan değişiklikler, suçluları 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırabilir.

Telif hakkıyla korunan içeriğin yasa dışı olarak yüklenmesini ve indirilmesini yasaklayan yayın hakları dünya çapında yaygın, ancak korsan faaliyetlerin yükselişi bazen mevzuatta boşluklar ortaya çıkarıyor.

Korsanlıkla donatılmış Kodi cihazları, yasa dışı yayın uygulamaları ve benzer araçlar, hukuk uzmanlarını teknolojiyi öngörmeyen yasaları uygulamaya teşebbüs etmeye yönlendirdi.

Örneğin Malezya'da, korsanlık amacıyla yapılandırılmış yayın cihazlarının satışının ve dağıtımının gerçekten Telif Hakkı Yasası kapsamında ihlal teşkil ettiğini belirlemek için yeni bir karar alındı.

Malezya, daha önce Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisine (USPTO) ülkedeki yayıncılara ve hak sahiplerine verilen ekonomik zararın “ciddi bir sorun” olduğunu bildirdikten sonra, yasa dışı yayınlarla doğrudan mücadele etmek için bazı değişikliklere sahip olduğunu söyledi.

Malezya korsan yayıncılara hapis veya para cezası verecek

İç Ticaret ve Tüketici İşleri Bakanı Datuk Seri Alexander Nanta Linggi, "332 sayılı Kanun, uygulanan telif hakkı yasalarının mevcut talepler doğrultusunda daha verimli ve etkili koruma sağlamasını ve iş dünyasının ve paydaşların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için değiştirilmiştir." dedi.

Değişiklikler, yasa dışı yayınların sağlanması veya kolaylaştırılması da dahil olmak üzere telif hakkını ihlal etmek için kullanılan bilgisayar programlarını (uygulamalar ve diğer yazılım araçları), cihazları (her türlü donanımı) içeriyor.

Değişikliklerin uygulamada nasıl kullanılacağı henüz belli değil, ancak kapsamın kasıtlı olarak geniş olduğu ve yasayı ihlal ettiği tespit edilenler için önemli cezalarla sonuçlanabileceği görülüyor.

Bu değişikliklere aykırı davranan herkes suç işlemiş olacak ve mahkumiyeti üzerine en az 10 bin ringgit (2,377 ABD Doları) ila iki yüz bin ringgitten (47,545 ABD Doları) arasında bir para cezasına çarptırılacak.

Para cezası olasılığına ek olarak, en ciddi davalarda şaşırtıcı bir şekilde 20 yıl hapis cezasına varabilen hapis hükümleri de var.