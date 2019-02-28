Malezya Uçan Otomobil Projesini Hayata Geçiriyor

Bir süredir uçan otomobil üretmek isteyen ve bu konuda çalışmalarını sürdüren Malezya, bu projesini yakın zamanda gerçeğe dönüştürmeyi planlıyor. Uçan otomobilin taslak modelinin hazır olduğunu belirten Malezya Girişim ve Kalkınma Bakanı Rıdvan Yusuf, aracın ilk örneğinin bu yıl içerisinde tanıtılacağını söyledi.

Rıdvan, sıra dışı projelerinin bu sene içinde bitmesinin gerçekçi bir hedef olduğunu belirterek, "Bunu yapacak teknolojimiz var. Sadece projemizi hızlı uygulamaya geçirmemiz gerekiyor." dedi. Uçan otomobilin güvenli ve düşük irtifada uçabilen bir araç olacağını vurgulayan Rıdvan, "Bu projeyle insanları yeni teknolojiye sevk edecek bir ortam hazırlamak istiyoruz. Malezya'nın havacılık, insansız hava aracı ve yerli araba üretimi gibi alanlarda üretim kabiliyeti var. Bu özelliklerimizi kullanmamız lazım, çünkü üreten bir millet olmak istiyoruz." diye konuştu.

Malezya halkı ise projeyi gerçekçi bulmuyor. Sosyal medya üzerinden projeyi eleştiren yorumlar yapan vatandaşların büyük bir çoğunluğu, böyle bir otomobil üretiminin gerçekçi olmayacağı görüşünü savunuyor.

Uçan otomobil projesinin taslak model tasarlama maliyetinin 1 milyon Malezya ringgiti (245 bin dolar) olduğu ifade edilirken, Malezya’nın bu projenin yanı sıra üçüncü yerli otomobilini de üretmeyi planladığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl bu konuda bir açıklama yapan Malezya hükümeti, yeni yerli araba projesinin 2022'de hayata geçirileceğini bildirmişti.