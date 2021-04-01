Maliye Bakanlığı, Kripto Para Borsalarından Tüm Kullanıcı Bilgilerini İstedi

Maliye Bakanlığı, kripto para borsalarından kullanıcı bilgilerini istedi. Dijital para yasası için düğmeye basıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye'de hizmet veren kripto para borsalarına tebligat gönderildiği bilgisi gündeme bomba gibi düştü.

Maliye Bakanlığı, Kripto Para Borsalarından Kullanıcı Bilgilerini İstedi

Bugün erken saatlerde Webtekno, Maliye Bakanlığı tarafından yerli kripto para borsalarından bazı bilgilerin istendiğini aktardı. Yayınlanan haberden sonra, kripto para borsalarında kaynaklarımıza ulaşarak, durumu tekrar doğruladık. Birçok yerli borsa henüz bilgileri göndermediklerini söylemelerine karşın, bakanlıktan böyle bir istek geldiğini dile getirdi.

Gönderilen tebligatta borsalardan istenen bilgilerin tüm detayları yer alıyordu. İstenen bilgiler, neredeyse borsadaki en küçük detayı dahi barındırıyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kripto Para Borsalarından Hangi Bilgileri İstedi?

Bakanlığın kripto para borsalarından istediği bilgiler arasında TC Kimlik No, varlık biriminin miktarı, varlık biriminin Türk Lirası cinsinden değeri, kullanıcının hesap numarası, SWIFT kodu gibi bilgiler bulunuyor. Kendi kaynaklarımız tarafından da doğrulanan liste ise aşağıdaki gibi oldu:

Kullanıcı ID (Sanal Para Cüzdan Numarası): Sistemde tanımlı tekil kullanıcı hesap numarası

Sistemde tanımlı tekil kullanıcı hesap numarası Kullanıcı Türü: Bireysel/Tüzel/SVHS'nin kendi kullanıcı hesabı

Bireysel/Tüzel/SVHS'nin kendi kullanıcı hesabı Kullanıcı kimlik türü: ​ TCKN VKN Yabancı Kimlik No Pasaport No

Kullanıcı kimlik no: İşlemi gerçekleştiren kullanıcının kullanıcı türü belgesine göre kimlik numarasıdır.

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının kullanıcı türü belgesine göre kimlik numarasıdır. Kullanıcı Unvan: Gerçek kişiler için ad soyad bilgisi, tüzel kişiler için unvan bilgisidir.

Gerçek kişiler için ad soyad bilgisi, tüzel kişiler için unvan bilgisidir. Kullanıcı kayıt zamanı: SVHS kullanıcısının sisteme eklendiği zamanını gösterir.

SVHS kullanıcısının sisteme eklendiği zamanını gösterir. Stok tarihi: YYYY-AA-GG biçiminde stok gününü belirtir.

YYYY-AA-GG biçiminde stok gününü belirtir. Stok varlık miktarı: Varlık biriminin miktarını belirtir.

Varlık biriminin miktarını belirtir. Stok varlık kuru: Varlık biriminin TL cinsinden kur değeri

Şu an için kripto para vergisinin nasıl olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ekonomi Reformları Eylem Planı yayınlanmıştı. Eylem planına göre, Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını 31 Aralık 2021 tarihine kadar oluşturacak.

Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu bu eylem için yasa çıkarılacak. Türkiye'de vatandaşlar tarafından dijital paralara yoğun ilgi gösteriliyor.

Yine geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada kripto paralar ile ilgili şu cümlelere yer verilmişti: