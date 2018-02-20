Maliye Bakanlığından Elektrikli Otomobil Zammı Açıklaması

Bugün erken saatlerde, TBMM’ye sunulan yeni torba yasa tasarısının içerisinde elektrikli arabalara yönelik yeni vergi artışlarının bulunduğuna dair haberler yapılmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Maliye Bakanlığı, ÖTV artışından kaynaklanan herhangi bir zam olmadığını duyurdu.

Elektrikli Otomobil Vergileri 10 Kat Arttı başlıklı haberimizde de görebildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yeni torba yasanın içerisinde, elektrikli arabalara Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) konulmasına ve elektrikli arabalardan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında artışa gidilmesine yönelik detayların yer aldığı söylenmişti.

Elektrikli arabalara gelecek zamlara dair haberlerin çeşitli medya kuruluşları tarafından haber yapılmasının ardından açıklama yapma gereği duyan Maliye Bakanlığı, hâlihazırda elektrik motor gücüne göre yüzde 3 ile yüzde 15 arasında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alındığını aktararak, “Bu oranlar yakıt motorlu araçların oldukça altındadır. Elektrik motorlu otomobillerde ÖTV, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Kanunla ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yapılan farklılaştırmaya istinaden, yine aynı tarihli Bakanlar Kuruluyla ilk defa indirilmiştir ve 7 yıldır indirimli olarak uygulanmaktadır. 6111 sayılı Kanunla değiştirilen ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin yetki kullanılmadan önceki orijinal haline bakılırsa görülecektir ki; elektrikli otomobiller için bu Kanundaki vergi oranları da yüzde 37 ila yüzde 84 arasında değişmektedir. Vergi tekniği gereği önce bu oranlar kanunla belirlenmekte, daha sonra Bakanlar Kurulu'nun yüzde sıfıra kadar düşürme yetkisi dâhilinde alınan kararla indirilmektedir. Görüşülmekte olan Torba Kanun Tasarısında da 6111 sayılı Kanundaki oranlar, bu teknikle aynen korunmuştur” açıklamasında bulundu.

2 Şubat tarihinde yapılan basın açıklamasının yanı sıra Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu kapsamında yapılan detaylı açıklamalarda, değişikliklerin herhangi bir vergi artışına sebep olmayacağının söylendiği hatırlatılarak, “Söz konusu açıklamalarda ayrıca, halihazırda uygulanmakta olan oranların aynen korunmasını teminen bu kanun tasarısının yasalaşıp yayımlandığı gün Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılacağı ve ÖTV’ye tabi söz konusu mallarda herhangi bir vergi artışı olmayacağı vurgulanmıştır. Netice olarak, elektrik motorlu otomobillerin ÖTV'sinde 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.