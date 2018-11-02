Malta, Yapay Zekalı Robotlara Vatandaşlık Verecek

Malta Dijital Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Silvio Schembri, yapay zeka alanında ülkesinin ulusal stratejisini tanıtmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Schembri, Malta’nın yapay zekalı robotlara vatandaşlık vermeyi planladığını ve ülkesinin ulusal yapay zeka stratejisinde dünyada ilk 10’a girmeyi hedeflediğini söyledi.

Çalışmaların 2019’da başlatılacağını söyleyen Schembri, yapay zekanın araştırılması, kullanımı ve geliştirilmesi için merkez kurmayı planladıklarını belirtti.

Çalışmalar kapsamında bir pilot projeyi hayata geçireceklerini belirten Malta Yapay Zeka Görev Gücünün Başkanı Wayne Grixti, projede SingularityNET platformuyla yapay zeka robotlarına vatandaşlık verileceğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl da Hong Kong merkezli Hanson Robotics firması tarafından üretilen insansı robot Sophia’ya, Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilmişti.