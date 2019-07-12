Man of Medan'ı Arkadaşlarınızla Birlikte Oynayabileceksiniz

Until Dawn oyununun çıkışı sonrasında oyuncular tarafından en çok talep edilen şeylerden bir tanesi de çoklu-oyuncu desteğiydi. Geliştirici stüdyo bu talepleri dikkate almış olacak ki Man of Medan oyununda bu talepleri karşılayacak bir hamle yaptı. Supermassive Games ve Bandai Namco yaptıkları yeni duyuru ile oyunda çoklu-oyuncu modunun bulunacağını duyurdu.

Çevrimiçi olarak oynanan Shared Story Mode (Paylaşımlı Hikaye Modu) ve çevrimdışı olarak oynanan Movie Night Mode (Film Gecesi Modu) olmak üzere iki farklı mod bulunacak. Paylaşımlı Hikaye Modu eşzamanlı bir ilerleyiş sunan iki oyunculu kooperatif bir mod olacak. Arkadaşınızla ilerleyişiniz boyunca seçimler yapacak, hikayenin ilerleyişine etki edecek eylemler gerçekleştireceksiniz ve bunlara bağlı olarak da karakterlerinizin kaderi belli olacak. İlerleyiş ana senaryodakinden farklı olacak. Kimi zaman birlikte, kimi zaman ayrı yollardan gitmeniz gerekecek. Bu da yeni detaylara ve mekanlara kapı açacak.

Film Gecesi Modu ise aynı sistem üzerinden oynanan bir yapıya dayalı olacak. Toplamda beş oyuncuya kadar destek sunulacak. Her bir oyuncu, seçeceği karakteri ile yine çeşitli durumlar karşısında kararlar verecek ve eylemlerde bulunacak. Duruma göre isterseniz kendi karakterinizin hayatını kurtarabilecek, isterseniz de arkadaşınızın karakterinin hayatını kurtarabileceksiniz. Her bir oynanışın sonunda ise eylemlerinize göre çeşitli ödüller alacaksınız.

Çoklu-oyuncu desteğinin bir hayli ilginç olacağına şüphe yok. Özellikle Film Gecesi Modu cidden çok eğlenceli olacakmış gibi görünüyor. Hele de oyun manyağı arkadaşlarınız var ise sabahlar olmasın! Öte yandan, Bandai Namco ve Supermassive Games daha iyi bilgi sahibi olmamız için yeni bir fragman yayınladılar. Aşağıdan izleyebilirsiniz.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Man of Medan, 30 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulacak.