Man of Medan'ı Friend's Pass Sayesinde Ücretsiz Oynayabilirsiniz

Until Dawn ile büyük bir çıkış yakalamış olan Supermassive Games, yeni The Dark Pictures Anthology: Man of Medan oyununu 30 Ağustos 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunmuştu. Eğer oyunu henüz satın almamışsanız, bir arkadaşınız sayesinde Shared Story Mode'unu tek kuruş dahi vermeden deneyimleme şansınız olacak.

Halihazırda satın alınmış veya 6 Ocak 2020 tarihine kadar satın alınacak olan her The Dark Pictures Anthology: Man of Medan için oyuncuların ücretsiz Friend's Pass hakları olacak. Bu eklentiden PlayStation 4 veya Xbox One üzerinde yararlanabilmek için duruma göre sizin veya arkadaşınızınız Xbox Store veya PlayStation Store mağazasından oyunun deneme sürümünü indirmesi gerekiyor. Sonrasında ise oyunu satın alan kişinin deneme sürümünü indirmiş olan arkadaşına davetiye göndermesi durumunda, iki kişi kooperatif olarak oynanabiliyorlar.

Eğer oyunu Steam mağazasından almışsanız, Friend's Pass Invite Key'ye sahip olacaksınız. Bunu da oyunu birlikte oynamak istediğiniz bir arkadaşınıza göndermeniz yeterli olacak.

Bu sistem aslında A Way Out oyunundakine benzerlik gösteriyor. Bildiğiniz Hazelight Studios tarafından geliştirilmiş olan oyunu bir kişinin satın alması yetiyordu. Deneme sürümünü indirmiş olan diğer kişi, satın alan kişiye katılabiliyor ve birlikte senaryoyu başından sonuna kadar oynayabiliyorlardı. The Dark Pictures Anthology: Man of Medan oyununda ise bu sadece Shared Story Mode ile sınırlı olacak ama her şekilde değer. En azından yalnız başınıza korkmamış olacaksınız.

Sistemin nasıl işlediğine dair daha açıklayıcı olabilmesi için Bandai Namco Entertainment kısa bir video yayınlamış. Aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!