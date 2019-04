Man of Medan'ın İkinci Geliştirici Günlüğü Yayınlandı

İlk büyük çıkışını Until Dawn ile yapan Supermassive Games, bu oyunun sonrasında VR plaformu için Until Dawn: Rush of Blood ve Shattered State ve PlayStation 4 için de Hidden Agenda oyunlarını satışa sunmuştu. Şu anda ise yayıncılığı Bandai Namco tarafından yapılacak ve birden fazla korku yapımından oluşacak olan The Dark Pictures Anthology üzerinde çalışıyor. Bu serinin ilk oyunu ise Man of Medan olacak.

Duyurulmasından bu yana iki fragman ve iki geliştirici günlüğü yayınlanmıştı. Bu fragmanlar ve geliştirici günlükleri ile oyun hakkında epey bir bilgi sahibi olmuştuk. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Man of Medan, geçtiğimiz senenin GamesCom fuarında duyurulmuştu. İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma olduğu söylenen bir gemi enkazını bulmaya kararlı olan dört kafadarın hikayesinin anlatıldığı oyun, Güney Pasifik dolaylarında geçiyor. Kaptanının Fliss adındaki bir karakter olduğu bir dalış botunda başlayan Man of Medan oyunundaki olaylar, şiddetli bir fırtınanın baş göstermesi ile bir kabusa dönecek. Bahsi geçen gemi enkazında kapana kısılan karakterlerimizi ise zamana karşı bir ölüm-kalım mücadelesi bekleyecek. Kısa bir süre önce, oyun için ikinci geliştirici günlüğünün ilk bölümü yayınlandı. Bu yeni bölümde, fırtınalı havanın nasıl oluşturulduğunu görüyoruz.

Bildiğiniz gibi gerçekçi bir fırtına animasyonu oluşturmak, oyunların geliştirilme süreçlerindeki en zorlu aşamalardan bir tanesidir. Günümüzdeki oyunların genelinde, bu animasyon büyük ölçüde başarılı bir şekilde sunulabiliyor. Bunların arasında Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu oyununun açılış sahnesinin önemli bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. Man of Medan ise bir diğer önemli örnek olacak. A Watery Grave adı altında yayınlanmış olan yeni geliştirici günlüğü videosunda, Supermassive Games stüdyosunun bunun için nasıl bir yöntem uyguladığını görebiliyoruz.

Gerçekçi bir etkileşim ve bununla bağlantılı olarak gerçekçi animasyonların oluşturulabilmesi için sallanmakta olan bir teknenin taklit edildiği hareketli bir platform üzerinde, hem çeşitli objeler hem de karakterleri canlandıracak olan oyuncularla çeşitli performansların gerçekleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Videonun ilerleyen kısımlarında ise oyundaki fırtına sahnesinin olabildiğince gerçekçi bir şekilde sunulabilmesi için geliştirici ekibin Man of Medan oyunundaki dalış botu ile eş değer büyüklükte bir balıkçı teknesinin kiralanmış olduğunu öğreniyoruz. Çok kanallı kayıt sistemi ve mikrofonların farklı açılara yerleştirilmesi ile botun çıkarttığı birçok farklı sesi kaydetmişler. Ne şans ki tam bu aşamada çıkan fırtına ve dalgaların yükselmesi ile sahne için gerekli olan materyallerin tamamı toplanmış.

Geliştirme aşamasından sahnelerin de yer aldığı yeni geliştirici günlüğü A Watery Grave videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.