Man of Medan'ın Sistem Gereksinimleri Ortaya Çıktı

Supermassive Games stüdyosunun Until Dawn ile yaptığı büyük çıkış sonrasında, aynı oynanışı sunacak olan Man of Medan oyununu büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. E3 2018 fuarında duyurulmuş olan oyun, PlayStation 4, PC ve Xbox One için 30 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulacak. Çıkışına hemen hemen bir buçuk ay kalan oyun, her üç platformda da ön-siparişe açıldı. Yayıncı Bandai Namco da Steam sayfası üzerinden Man of Medan oyununun sistem gereksinimlerini açıkladı.

Man of Medan konu olarak Güney Pasifik dolaylarında geçecek. İkinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu iddia edilen gemi enkazını bulmak isteyen Amerikalı dört kafadar genç, kaptanı Fliss olan bir dalış teknesi ile yola çıkıyorlar. Ne var ki, sonradan patlayan fırtına olayların tam tersine dönmesine neden oluyor ve bahsi geçen gemide kapana kısılan kafadarlar için bir ölüm-kalım mücadelesi başlıyor.

Eğer oyunu bilgisayarınızda oynayacaksanız, Bandai Namco tarafından verilen detaylara bakacak olursak sisteminizde en aşağı Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350 işlemci, 8 GB bellek ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı bulunması gerekiyor.

Hem en düşük hem de önerilen sistem gereksinimlerinin tamamı için aşağıya bakabilirsiniz.

Man of Medan En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

DirectX: DirectX Versiyon 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama Alanı: 80 GB



Man of Medan Önerilen Sistem Gereksinimleri