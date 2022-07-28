Manchester City Akıllı Atkı Geliştiriyor

Cisco ile Manchester City, akıllı atkı geliştirmek için kollarını sıvadı. Üzerinde çalışılan atkı sayesinde futbol tutkunlarının duyguları takip edilebilecek. İngiltere Premier Ligde büyük başarıların altına imza atan takımın üzerinde çalıştığı atkıya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Teknoloji her alanda gelişmeye devam ediyor. Günümüzde televizyon, hoparlör, bileklik, saat dahil olmak üzere pek çok cihaz akıllı hâle geldi. Yaşanan son gelişme, atkıların da akıllı hâle geleceğini gözler önüne serdi.

Manchester City Akıllı Atkı ile Taraftarlarının Duygularını İzleyecek

Atkı, 100 yılı aşkın bir süredir futbolun nihai sembolü oldu. Maçlar esnasında futbol tutkunlarının terini ve gözyaşlarını sildiği atkı büyük bir gelişime uğrayacak. İngiltere Premier Ligde yer alan futbol takımı, atkıları akıllı hâle getirmek istiyor.

İngiliz futbol kulübü Manchester City, taraftarlarının biyometrik verilerini takip etmek için atkıları akıllı hâle getirmeyi hedefliyor. Kulüp, maç esnasında taraftarlarının yaşadığı duyguları daha iyi anlayabilmek için biyosensöre sahip bir atkı geliştirmek için Cisco ile iş birliği yapıyor.

Connected Starf olarak isimlendirilen atkının orta kısmına yani insanların boyun kısmına denk gelen bölümüne EmotiBit adlı bir sensör entegre edildi. The Verge'de yer alan habere göre atkıda PPG sensör, ivmeölçer, sıcaklık sensörü ve elektrodermal aktivite (EDA) sensörü bulunacak.

Atkının üzerinde yer alan tüm sensörler bir akıllı bileklikte bulabileceğiniz tipik sensörlerdir. EDA sensörü, stres seviyenizi belirleyebilmek için vücutta bulunan terdeki ufak değişiklikleri ölçerek çalışır. Bu da duygusal durumunuzu izleyebilmenize yardımcı olur.

Manchester City, taraftarlarının bir maça verdiği duygusal anlamda tepkiler hakkında nicel veriler elde etmeyi umuyor. Bununla beraber çoğu kişinin kafasında bir futbol kulübünün, taraftarlarının nasıl hissettiğini anlayabilmesi için gerçekten giyilebilir bir cihaza ihtiyacı var mı sorusu oluşuyor.

Connected Starf adlı atkı şu anda sınırlı sayıda kişi tarafından test ediliyor. Reuters'a göre söz konusu atkı New York City FC'nin bazı taraftarlarına da dağıtılacak. Akıllı atkının önümüzdeki sezondan itibaren dünya çapındaki Manchester City taraftarlarına sunulacağı belirtildi.

Manchester City ile Cisco iş birliği neticesinde geliştirilmekte olan atkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.