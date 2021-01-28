Manisa'daki 1500 Yıllık Evde Duvar Baskıları Keşfedildi

Manisa'daki 1500 yıllık duvar baskıları merak uyandırıyor. Pişmiş toprak karolarla süslenmiş bir zemin üzerinde gezen tavuk ve köpekler 1500 yıllık tarihe işaret ediyor. Evde ayrıca antik Romalılar tarafından kullanıldığı düşünülen kılıçlar bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart kasabası yakınlarında bulunan Sardis'te 1500 yıllık bir ev keşfeden arkeologlar, ev zemininde pişmiş toprak karolarla süslenmiş köpek baskılarını ve duvar resimleri buldu. 1500 yıl öncesine dayandığı düşünülen bu zemin üzerinde tavuğa ait olduğu düşünülen süslemeler yer alıyor. Araştırmacılar, evin orduyla ilgili kişiler tarafından kullanılmış olabileceğini belirtti.

Harvard Üniversitesi'nin Sardeis Ekspedisyonu tarafından yürütülen kazı, Türkiye hükümetinin izniyle yürütülüyor ve yönetmenliğini Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden Profesör Nicholas Cahill yapıyor.

Harvard Sanat Müzeleri eski küratörlük görevlisi Frances Gallart Marqués, 6 Ocak'ta Amerika Arkeoloji Enstitüsü (AIA) ve Klasik Araştırmalar Derneği'nin (SCS) sanal ortak yıllık toplantısında, "Fayanslar, yavru köpeklerin pençe izlerini ve keçinin toynak izlerini korumuş" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, hayvanların fayans ateşlemesinden önce üzerinde yürüdüklerini söyledi. Yer karolarında tavuk veya ördek olabileceğini gösteren çizimler de bulundu. Araştırmacı Gallart Marqués, "Fayanslar ateşlenmeden önce parmakla çizilmiş gibi gözüküyor" dedi.

Manisa'nın 1500 yıllık duvar baskıları merak uyandırıyor

Resimler ve köpek baskıları eğlenceli olabilirken, evde bulunan beş uzun kılıç, bölge sakinlerinin savaşa karışıp karışmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Kılıçların, genel olarak 50 santimetreden büyük uzunluktaki ve antik Romalılar tarafından kullanılan "spatha" olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, sadece tek bir evde beş uzun kılıcın keşfedilmesinin dikkat çekici olduğunu aktardı. Uzun kılıçlara ek olarak, ordu mensupları tarafından giyildiğini düşündüren tasarımlara sahip toka ve resmi belgeleri damgalamak için kullanılabilecek bir kurşun mühür de bulundu.

Araştırmacılar, evdeki insanların Sardis'teki konumuna bağlı olarak askeri veya sivil otoritenin bir parçası olduğunu söylüyor. Ayrıca yedinci yüzyılın başlarında bir deprem tarafından yıkılmadan önce 200 yıldan fazla süredir kullanıldığı tahmin ediliyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Konya'daki antik krallık keşfi Tunç Çağı'na ışık tutmuştu. Anadolu tarihini yeniden yazacak 3000 yıllık keşif ile meraklandıran araştırmacılar, kayıp krallığı gün yüzüne çıkarmıştı.