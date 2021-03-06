Manisa'daki UNESCO Jeoparkında 5000 Yıllık Ayak İzi Bulundu

Manisa jeoparkında 5000 yıllık ayak izi keşfedildi. Erkek, çocuk ve kadına ait olduğu düşünülen farklı boylardaki ayak izlerinin ve küllerinin Anadolu tarihi için önemli olabileceği düşünülüyor. Bulunan ayak izleri Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı bölgesinde yer alıyor.

Türkiye'nin tek UNESCO Global Jeoparkı olan Kula- Salihli bölgesinde önemli bir keşif gerçekleştirildi. Bölgeye yapılacak baraj inşaatı sırasında fark edilen ayak izlerinin 5000 yıllık olabileceği gün yüzüne çıkarıldı. Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda erkek, çocuk ve kadına ait olduğu düşünülen ayak izleri bulunuyor.

Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi ve Avustralya'nın Curtin Üniversitesi'nden oluşan uluslararası bir ekip bölgedeki geçmiş yaşamını ele aldı. Sindel Mahallesi'ne yakın olduğu belirtilen izlerin korumaya alındığını da belirtmek gerekiyor.

Bölgeye zarar verilmemesi ve tahrip edilmemesi adına ayak izlerinin saklı tutulacağını ifade eden Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü ve Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu, Anadolu tarihine dikkat çekere şunları aktardı:

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, 2 bin 320 kilometrekare alana sahip Türkiye'nin UNESCO sertifikalı ilk ve tek jeoparkıdır. İçinde arkeolojik, kültürel ve jeolojik SİT alanlarının oluşturulduğu dünyanın 99'uncu, Avrupa'nın 58'inci jeoparkıdır. Şu an dünya üzerindeki 41 farklı ülkede, 147 adet jeopark bulunmakta.

Türkiye'de ise tek jeopark olarak hizmet vermekteyiz. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı alanının Salihli bölgesinde en önemli arkeolojik SİT alanlarımızdan biri olan fosil ayak izleri bölgesindeyiz. Ayak izlerimiz 1960 yıllarında, Demirköprü Barajı inşaatında bir yol çalışması sırasında bulundu.

O dönemde 100'e yakın ayak izi bulunmuştu. Zaman içinde ayak izleri yerlerinden alınıp çeşitli müzelerde sergilenmek üzere götürüldü. Şu an doğada görebileceğimiz ayak izleri mevcut. Yerlerini gizli ve saklı tutuyoruz. İnsanların gelerek, jeolojik mirasımıza zarar vermelerini istemiyoruz.