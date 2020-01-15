Manisa Valiliği'nden Dikkat Çeken Volkswagen Fabrikası Açıklaması

Manisa Valiliği, Volkswagen'in kuracağı fabrikada iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandıranlara karşı dikkatli olma konusunda uyarı yayınladı.

Fabrika Açılmadan Dolandırıcısı Çıktı!

Manisa'ya açılacak olan otomobil fabrikası bölgede yaşayan vatadaşlar tarafından merakla beklenmekte. Dolandırıcılar fabrikada iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırmaya başladı. Manisa Valiliği yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme adı altında vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapıldığı, bu nedenle Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak yapılan talep ve vaatlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, emniyet ve jandarmaya bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle duyurulur.

Manisa'ya Açılacak Olan Volkswagen Fabrikasında Son Durum Ne?

Geçtiğimiz haftalarda Volkswagen fabrikası hakkında açıklamalara bulunan Volkswagen CEO'su Herbert Diess, fabrika açma planlarını askıya aldıklarını söylemişti.