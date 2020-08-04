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  4. Mansur Yavaş'tan Endişe Veren Ankara Koronavirüs Vaka Sayısı Açıklaması

Mansur Yavaş'tan Endişe Veren Ankara Koronavirüs Vaka Sayısı Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara vaka sayısı hakkında açıklama yaptı. Detaylar haberimizde.

mansur-yavas-ankara-vaka-sayisi-aciklama
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Ankara vaka sayısında yükseliş bulunuyor. Başkan Mansur Yavaş, Twitter hesabı üzerinden Ankara vaka sayısı ile ilgili paylaşım yaptı. İşte Mansur Yavaş tarafından yapılan paylaşım.

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Ankara Vaka Sayısı İlk Zamanlardaki Seviyeye Çıktı

Mansur Yavaş yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Ankara'da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum."

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

3 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 233.851 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.747'ye yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 580 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 217.497 olarak açıklandı.

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ETİKETLER: koronavirüs

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