Mansur Yavaş'tan Kripto Para Açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kripto para hakkında açıklamada bulundu. Yavaş, belediyenin bir kripto para birimine sahip olup olmadığına yönelik soruyu yanıtladı. Yapılan açıklamaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Mansur Yavaş Kripto Para Hakkında Açıklama Yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklama ile birlikte belediyenin kripto para birimi olup olmadığını yanıtladı. Dijital dünyadaki yeniliklerin sıkı bir takipçi olduklarını söyleyen Yavaş, sadece Ankara'nın yatırımlarına odaklandıklarını ifade etti. Mansur Yavaş tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Belediyemizin kripto para birimi olup olmadığı yönünde sorular alıyorum. Dijital dünyadaki yeniliklerin sıkı bir takipçisi olsak da biz sadece Ankara’mızın yatırımlarına odaklıyız. Kripto dünyası bu aralar karışık, sabırlı ve dikkatli olmak lazım gençler."

Belediyemizin kripto para birimi olup olmadığı yönünde sorular alıyorum.



Dijital dünyadaki yeniliklerin sıkı bir takipçisi olsak da biz sadece Ankara’mızın yatırımlarına odaklıyız.😊



Kripto dünyası bu aralar karışık, sabırlı ve dikkatli olmak lazım gençler.😊 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 18, 2021

Geçtiğimiz günlerde kripto paralar ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Merkez Bankası tarafından hazırlanan yönetmelikte şu ifadelere yer verilmişti:

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder. Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz. Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez. Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer."

Kripto Para Nedir?

Kripto para tamamen dijital bir para birimidir. Kripto para aktarma ve alma işlemleri, dijital ortamdan gerçekleşmektedir. Banka kartları veya sanal kartlarla yapılan işlemlere benzer şekilde bu para biriminin kullanım amacı da yıllardan beri kullandığımız sanal kart veya banka kartlarıyla aynıdır. Dünyada halihazırda kullanılan diğer para birimlerinden ayrıldığı en önemli nokta, bu para birimine herhangi bir hükümet ve benzeri yönetim organları tarafından müdahalede bulunulmamasıdır.

Kripto Para Güvenli mi?

Kripto paralar temelde her ne kadar güvenli olsa da normal banka kartına veya sanal karta sahip olan kişilerin de başına gelmesi muhtemel sorunlarla karşılaşılabilir. Örneğin, bilgisayarınızdaki önemli bilgiler bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilebilir ancak bu küçük ihtimallerin dışında kullanıcı tarafından bir sorun yaşanmadıkça kripto paraların güvenli olduğunu söylemek mümkündür.