Mantarlar Büyüyecek Astronotlara Bina Olacak

NASA bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, astronotların içerisinde yaşayabilecekleri, mantarların büyümesi ile oluşan binalar yapmak üzere harekete geçti. Canlı evler ortaya çıkarmayı umut eden bilim insanları, bunların Mars ve Ay kolonilerinde kullanılacağını düşünüyorlar.

Araştırmacılar, Ay ya da Mars yüzeyinde Miselyum Mantarı yetiştirip yetiştiremeyeceklerinin testlerini şimdiden yapmaya başladılar.

Henüz erken geliştirme aşamasında olan projenin Baş Tasarımcısı Lynn Rothschild, "Şu anda Mars için geleneksel bina sistemleri kurmak, enerji maliyetleri sebebiyle mümkün görünmüyor. Bu sebeple kaplumbağalar gibi kendi evimizi sırtımızda taşımamalıyız" açıklaması yaptı.

Evimizi yanımızda götürmek yerine orada bir ev oluşturmalıyız diyen Lynn Rothschild, "Dünya'da olmadığımız için her türlü tasarım için sınırsız özgürlük karşımıza çıkıyor. Yaptığımız uçuk tasarımları eğer başka yerlerde kullanabilirsek, sonrasında Dünya'da da deneyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmalar başarılı şekilde sonuçlanırsa, astronotların yaşam alanlarını uzaya beraberlerinde götürmelerine gerek kalmayacak. NASA, daha önce koloni kurulacak bölgeye yaşam malzemelerini parça parça götürmeyi amaçlayan planlar kurgulamıştı.

Mantar projesinin sonuç vermesi durumunda ise küçük mantarlar astronotlar ile birlikte uzaya götürülecek ve bu küçük mantar tohumları büyütülerek, yaşam alanları inşa edilebilecek.