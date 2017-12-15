Manuş Baba'nın "Eteği Belinde" Şarkısı Çalıntı Çıktı!

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Gerek şarkılarıyla, gerekse de tarzıyla 2017 yılının en fazla konuşulan isimlerinden Manuş Baba'nın dillerden düşmeyen şarkısı "Eteği Belinde" çalıntı çıktı! Manuş Baba, hakkında çıkan haberle ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Detaylar haberimizde.

Gerçek ismi Mustafa Özkan olan, ancak Manuş Baba lakabıyla müzik piyasasına giriş yapan şarkıcı, "Dönersen Islık Çal" albümüyle, kısa zamanda büyük bir hayran kitlesi yaratmıştı. Albümün çıkış parçası olan ve YouTube'da şu ana kadar 77 milyon kez izlenen "Eteği Belinde" şarkısı, meğerse Atilla Yılmaz adlı bir sanatçının 2005 yılında piyasaya çıkardığı "Senden Gayrı" isimli şarkının bir kopyasıymış!

"Eteği Belinde" ile "Senden Gayrı" şarkılarının karşılaştırıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

2017 yılının en çok dinlenen şarkılarından "Eteği Belinde"nin çalıntı çıkması, sosyal medyaya bomba gibi düşerken, şarkının birebir kopya olduğu Musiki Eser Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) tarafından da onaylandı. Şarkının hak sahibi sanatçı Atilla Yılmaz, konuyla ilgili açıklama yaparak, sevenlerinden gelen mesajlar neticesinde söz konusu şarkıyı dinlediğini söyledi.

"Eteği Belinde" şarkısının, 2005 yılında piyasaya çıkardığı "Senden Gayrı" isimli parçasıyla aynı olduğunun farkına varan Yılmaz, "Sevenlerim 'Senden Gayrı' isimli parçamın kopyası olduğunu söylediklerinde şarkıyı dinledim. Söz ve müziği 'Manuş Baba' yazan parçanın müziği benim 2005 yılında yayımladığım “Senden Gayrı” eserimle aynısı olduğunun farkına vardım. Bu konuyla ilgili olarak yasal tüm işlemleri başlatıp emeğime sahip çıkacağım” ifadelerini kullandı.

Manuş Baba'nın "Eteği Belinde" video klibi, YouTube'da sadece bir ayda 77 milyon izlenme aldı. YouTube'un videoyu kaldırıp kaldırmayacağı da büyük bir merak konusuyken, konuyla ilgili sanatçıdan bir açıklama geldi.

Manuş Baba'dan Açıklama

Manuş Baba, basında çıkan "Eteği Belinde" şarkısının çalıntı olduğuna dair haberler üzerine kişisel Instagram hesabından bir açıklama paylaştı.

"Gün içinde hakkımda çıkan 'Eteği Belinde' bestem ile ilgili hırsız, çalıntı haberlerine dair kendi duyurumdur" başlığı altında bir basın açıklaması paylaşan Manuş Baba, yapımcı firmasının konuyla ilgili yasal işlem başlattığını söyledi. Açıklamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.: