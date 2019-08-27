Mario Kart Tour, iOS ve Android için 25 Eylül’de Çıkıyor

Bir buçuk yıldan uzun bir süre önce duyurulan Mario Kart Tour oyunun çıkış tarihi nihayet belli oldu. Nintendo, merakla beklenen yeni mobil oyununun önümüzdeki aydan itibaren iOS ve Android kullanıcılarına sunulacağını açıkladı.

Japon oyun devi Nintendo’nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mario Kart Tour’un mobil platformlar için 25 Eylül’de piyasaya sürüleceği ifade edildi. Esasen şirket, yeni oyununun bu yılın mart ayına kadar başlayacağını söylemişti; ancak bu hedef yaklaşık altı ay önce kaçtı.

Android kullanıcıları bugünden itibaren Play Store üzerinden Mario Kart Tour için ön kayıt yaptırabilecekler. Ayrıca iOS kullanıcıları için de ön sipariş seçeneği açılmış durumda.

Mario Kart Tour ile ilgili diğer detaylar belirsizliğini koruyor; ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla şey öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.

Nintendo, bu yılın başlarında Mario Kart Tour'un Super Mario Run gibi ücretsiz olacağını açıklamıştı. Buna rağmen belirli seviyeleri geçmek için uygulama içi satın alma yapmanız gerekecek. App Store listesine göre, uygulama içi satın alımlar 1,99 ile 69,99 dolar arasında değişiyor.

Mario Kart Tour, iOS ve Android platformu için 25 Eylül’de piyasaya sürülecek.