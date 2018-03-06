Mario Yeniden Tesisatçı Oldu

Ünlü oyun şirketi Nintedo, Mario’nun Japonca hazırlanan tanıtım sayfasında kimsenin beklemediği bir değişiklik yaparak, karakterin tesisatçı olmadığını, asıl mesleğinin maceracı olduğunu söylemişti. Çokça tartışılan o değişiklik ise bugün itibarıyla eski haline getirildi.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Nintendo, Mario’nun tanıtıldığı resmi profil sayfasında bütün dünyayı şaşırtan bir değişiklik yapmış ve sevilen karakterinin tesisatçı olan mesleğini maceracı olarak değiştirmişti. Karaktere dair bütün bildiklerimizi alt üst eden bu değişikliğin ardından Mario, sosyal medyanın gündemi haline gelmişti ve uzun tartışmalara konu olmuştu.

Bugün ise Nintendo’nun, profil sayfasında Mario’nun mesleğine dair verdiği bilgiyi güncellediği ve maceracı yerine “çok uzun zaman önce tesisatçıydı” ibaresini kullanmaya başladığı ortaya çıktı.

Mario’nun mesleğinin maceracı olarak belirtilmesinin Nintendo’ya herhangi bir yarar sağlamadığı söylenirken, şirketin yaptığı gereksiz değişikliği güncelleyerek, oyunlarda yer alan hikayeye daha uygun bir bilgi verdiği söylenenler arasında yer aldı. Keza kısa bir süre önce piyasaya sürülen Mario Odyssey isimli oyunda Mario’nun baş düşmanı Bowser, açıkça Mario’yu “tesisatçı çocuk” olarak adlandırıyor ve karakterin mesleğini direkt olarak söylüyordu.