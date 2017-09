Mario Yıllardır Yoshi'yi Dövüyormuş

Uzun süredir Mario hayranları arasında konuşulan Mario'nun Yoshi'yi dövdüğü teorisi hakkında yapımcılardan açıklama geldi ve teorinin doğru olduğu söylendi.

İlk olarak 1985 yılında oyuncuların karşısına çıkan Mario karakteri, yayınlandığı ilk günden itibaren oyun dünyasının en sevilen karakterleri arasına girmeyi başarmıştı. Sevimli yapısı ve eğlenceli oynanışı sebebiyle her oyunu milyonlarca satan Mario serisi, her zaman ailelere ve küçük yaştaki oyunculara uygun olarak lanse edilmiş, eğitici oyunlar kategorisinde gösterilmişti. Fakat bugün zihnimizdeki Mario imajını zedeleyecek bir açıklama yapıldı ve Mario'nun Yoshi'yi yıllardır dövdüğü ortaya çıktı.

İnsansı özellikleri olan bir dinazor olarak tanımlayabileceğimiz Yoshi karkateri, ilk olarak 1990 yılında Super Mario World oyununda karşımıza çıkmıştı. Mario'nun üzerine binerek gezdiği bir hayvan olmasının yanı sıra dilini çıkararak ona yardımcı da olan Yoshi'nin dil çıkarma hareketini Mario'nun ona vurması sebebiyle yaptığını söyleyen büyük bir kitle vardı. O kitlenin karşısında yer alan grup da Mario'nun Yoshi'ye vurmak yerine parmağıyla ileriyi gösterdiğini iddia ediyorlardı.

Çok uzun yıllardır süre gelen tartışmayı bitirecek açıklamaysa Mario serisinin başından beri ekipte yer alan Takashi Tezuka ve Shigefumi Hino'dan geldi. Tezuka, Super Mario Bros. 3'ü geliştirdikleri sırada Shigeru Miyamoto'nun Mario'yu at sırtında resmeden birkaç resim çizdikten sonra Mario'nun bir şey sürmesi gerektiğini söylediğini aktardı ve bu fikri kendisinin de beğendiğini belirtti. Ardından at yerine timsah benzeri bir canlıya geçtiklerini ve tüm bu çalışmalar sonucunda Shigefumi Hino'nun Yoshi karakterinin ortaya çıkardığını anlatan Takashi Tezuka, dil çıkarma hareketini de at sürmeyle benzeştirerek, Mario'nun Yoshi'nin dilini çıkarmasını istediğinde ona vurduğunu belirtti.

"Birçok insan Mario'nun elini ileriye uzatarak 'hadi git' şeklinde bir hareket yaptığını düşünüyor." diyen Hino, "Ben Yoshi'nin dilini çıkarması için Mario'nun onun kafasına vurmasını hayal etmiş ve öyle çizmiştim." şeklinde tartışmaya noktayı koydu.